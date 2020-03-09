Угроза коронавируса: олимпийский огонь в Греции будут зажигать без зрителей

Из-за быстрого распространения коронавируса в мире церемония зажжения и передачи олимпийского огня пройдет в Олимпии без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.
По данным источника, церемония запланирована на 12 марта. В мероприятии примут участие около 100 человек.
"Церемония (...) будет проходить без зрителей, и в ней примут участие только 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и Оргкомитетом Игр в Токио. Мы призываем мэров городов, через которые пройдет олимпийский огонь, следовать указаниям Министерства здравоохранения и Национальной организации здравоохранения", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что церемония будет закрытой и для журналистов.
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