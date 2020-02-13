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Угроза пандемии: коронавирус может сильно ударить по странах со слабой системой здравоохранения

13 февраля, 00:03

Особенно высокая опасность возникнет в том случае, если вспышка нового заболевания совпадет с волной гриппа

/ Фото: REUTERS/Kham

Германский научно-исследовательский Институт вирусологии имени Роберта Коха считает, что новый вирус COVID-19 в случае дальнейшего распространения может особенно сильно затронуть страны со слаборазвитой системой здравоохранения. Об этом говорится в опубликованном докладе института .

"От распространения заболевания очень сильно могут пострадать страны с ограниченными ресурсами в системе здравоохранения", — отмечается в докладе. "Но и в таких государствах, как Германия, это может привести к высокой нагрузке системы медицинского обслуживания", — считают немецкие эксперты. По их мнению, особенно высокая опасность возникнет в том случае, если вспышка нового заболевания совпадет с волной гриппа.

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Специалисты берлинского института, который считается в ФРГ ведущим в данной отрасли, предупреждают, что при определенных условиях "дело может дойти до распространения вируса по всему миру как пандемии".

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

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Германия Китай эпидемия вирус пневмония болезни здравоохранение коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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