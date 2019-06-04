Угроза ядерной войны: немецкие эксперты сделали тревожное заявление

Германия должна проводить более активную внешнюю политику с упором на ядерное разоружение.

Фото: Минобороны РФ

Немецкие эксперты считают, что риск применения атомного оружия за последнее время вырос, они призывают правительство ФРГ предпринять более активные усилия по недопущению гонки ядерных вооружений. Об этом говорится в опубликованном во вторник экспертном докладе по вопросам мира 2019, в подготовке которого участвовали 4 института Германии – Боннский международный центр конверсии, Гессенский фонд исследования мира и конфликтов, Институт по изучению мира и политики безопасности при Гамбургском университете и Институт развития и мира в Дуйсбурге.

"Согласованное после Холодной войны разоружение между ядерными державами заблокировано и намечается новая гонка вооружений; существующие соглашения в области контроля над вооружениями расторгаются или в скором времени истекут; региональные кризисы грозят обостриться", - говорится в докладе.

По мнению экспертов, риски того, что произойдет ядерная катастрофа, существенно выросли.

Как считают исследователи, Германия должна проводить более активную внешнюю политику с упором на ядерное разоружение. Ученые призывают правительство ФРГ заняться поиском новых стратегических партнеров для продвижения политики мира и пересмотреть некоторые существующие альянсы.

Ранее в НАТО заявили, что не намерены вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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