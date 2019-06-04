Угроза ядерной войны: немецкие эксперты сделали тревожное заявление
Германия должна проводить более активную внешнюю политику с упором на ядерное разоружение.
Немецкие эксперты считают, что риск применения атомного оружия за последнее время вырос, они призывают правительство ФРГ предпринять более активные усилия по недопущению гонки ядерных вооружений. Об этом говорится в опубликованном во вторник экспертном докладе по вопросам мира 2019, в подготовке которого участвовали 4 института Германии – Боннский международный центр конверсии, Гессенский фонд исследования мира и конфликтов, Институт по изучению мира и политики безопасности при Гамбургском университете и Институт развития и мира в Дуйсбурге.
"Согласованное после Холодной войны разоружение между ядерными державами заблокировано и намечается новая гонка вооружений; существующие соглашения в области контроля над вооружениями расторгаются или в скором времени истекут; региональные кризисы грозят обостриться", - говорится в докладе.
По мнению экспертов, риски того, что произойдет ядерная катастрофа, существенно выросли.
Как считают исследователи, Германия должна проводить более активную внешнюю политику с упором на ядерное разоружение. Ученые призывают правительство ФРГ заняться поиском новых стратегических партнеров для продвижения политики мира и пересмотреть некоторые существующие альянсы.
Ранее в НАТО заявили, что не намерены вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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