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Угрожал по-арабски: на юге Франции мужчина захватил музей

23 октября, 14:23

Неизвестный пробрался в музей, забаррикадировался и угрожал превратить это место "в ад"

/ Фото: Reuters

Спустя несколько месяцев после захвата заложников в тюрьме на северо-западе Франции, правоохранительные органы провели спецоперацию из-за инцидента на юге страны.

Как сообщает BFMTV, накануне в коммуне Сен-Рафаэль департамента Вар мужчина пробрался в археологический музей и забаррикадировался.

Злоумышленник выкрикивал угрозы и писал на арабском языке на стенах помещения. В одном из своих сообщений он обещал, что "музей станет адом". При этом никаких требований он не выдвигал.

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В итоге полиция провела спецоперацию и схватила злоумышленника. Оказалось, что у него не было заложников. Его личность пока что не разглашают.

В результате случившегося никто не пострадал.

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На данный момент на месте событий сохраняется периметр безопасности для дальнейшего расследования.

Местные СМИ допускают, что речь может идти о психически больном человеке.

Напомним, в мае 17-летний подросток забаррикадировался в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек. Парень назвался участником "вооруженного крыла „желтых жилетов" в Тулузе". Позже он освободил пленников, а его самого задержали.

Кроме того, ранее в этом году вооруженная женщина ворвалась в больницу в пригороде Парижа и угрожала покончить с собой.

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Франция музей спецоперация захват заложников

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