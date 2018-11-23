Украденное Рождество: на родину Санты все еще не пришла зима
Ныне в Лапландии царит не зимняя сказка, а не радующие глаз серые пейзажи
Рождество оказалось под угрозой – на заполярной родине Санта Клауса не выпало ни снежинки, хотя обычно в эту пору в Лапландии должна царить уже настоящая зимняя сказка.
Туристы, которые едут в этот финский регион, разочарованы скучными серыми пейзажами, которые не радуют глаз. И даже резиденция Санты в городе Рованиеми совсем не та.
По этой причине туроператоры вынуждены отменять поездки, а местным остается умолять природу подарить настоящую зиму, иначе сказочным саням с оленями придется везти подарки по грязи?
Синоптики пытаются унять беспокойство – снегопады будут, но придется подождать их до декабря. Тогда же ударят и лютые морозы вплоть до 20 градусов ниже нуля.
Напомним, что в Украине полноценная зима пришла на прошлой неделе. В частности, в первый день снегопадов в Киеве произошло около полутысячи ДТП.
Кроме того, в прошлом месяце почти 200 тысяч домов во Франции остались без электроэнергии из-за обрушившихся на страну снегопадов.
Также мы писали, что незадолго до Франции ранняя зима пришла и в Испанию, где местами выпало до метра снега. В связи с этим в регионах Астурия, Кантабрия и Галисия уже объявлен "оранжевый" уровень опасности.