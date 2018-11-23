Украденное Рождество: на родину Санты все еще не пришла зима

Вчера, 00:14

Ныне в Лапландии царит не зимняя сказка, а не радующие глаз серые пейзажи


Рождество оказалось под угрозой – на заполярной родине Санта Клауса не выпало ни снежинки, хотя обычно в эту пору в Лапландии должна царить уже настоящая зимняя сказка.

Туристы, которые едут в этот финский регион, разочарованы скучными серыми пейзажами, которые не радуют глаз. И даже резиденция Санты в городе Рованиеми совсем не та.

По этой причине туроператоры вынуждены отменять поездки, а местным остается умолять природу подарить настоящую зиму, иначе сказочным саням с оленями придется везти подарки по грязи?

Синоптики пытаются унять беспокойство – снегопады будут, но придется подождать их до декабря. Тогда же ударят и лютые морозы вплоть до 20 градусов ниже нуля.

Напомним, что в Украине полноценная зима пришла на прошлой неделе. В частности, в первый день снегопадов в Киеве произошло около полутысячи ДТП.

Кроме того, в прошлом месяце почти 200 тысяч домов во Франции остались без электроэнергии из-за обрушившихся на страну снегопадов.

Также мы писали, что незадолго до Франции ранняя зима пришла и в Испанию, где местами выпало до метра снега. В связи с этим в регионах Астурия, Кантабрия и Галисия уже объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Финляндия, Рождество, погода, снег, климат, глобальное потепление, лапландия
Источник:

"Сегодня"

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