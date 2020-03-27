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Украина эвакуировала почти 400 человек из Эстонии: посол раскрыла детали

27 марта, 18:21

Станислав Кожемякин

Тремя чартерами на Родину вернулись 383 человек

Ранее Украина эвакуировала полтысячи своих граждан из США, а теперь стало известно, что из Эстонии тоже вылетел лайнер с украинцами, которые не могли добраться домой из-за "закрытого" в связи с эпидемией коронавируса неба.

Как сообщила посол Украины в этой балтийской стране Марьяна Беца, украинцев доставили 27 марта из Таллинна на самолете авиакомпани SkyUp Airlines.

"При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании SkyUpAirlines 27.03 третьим спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины", – написала Беца в своем Twitter.

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Дипломат добавила, что в этот же день в Таллинн из Киева на чартерном рейсе добрались граждане стран, с которыми у Украины дружественные и партнерские отношения – Эстонии, Литвы и Финляндии.

Также, по ее словам, в целом за прошедшие 10 дней в Украину смогли вернуться чартерными рейсами 383 гражданина. За это Марьяна Беца поблагодарила авиаперевозчика – SkyUp

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины возвращаться из заграницы на Родину – о тех, кто этого не сделает в ближайшие два дня, в дальнейшем будут заботиться украинского диппредставительства и общины.

Кроме того, ранее в SkyUp сообщили, что в этот же день планируется еще несколько чартеров: из Анталии, Праги, Франкфурта, Берлина, Стокгольма, Парижа, Стамбула и Лондона.

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Эстония эвакуация эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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