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Украина и Грузия нужны НАТО для расширения зоны стабильности и безопасности – польский министр

2 апреля, 23:30

Елена Кузьмич

Польша поддерживает предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей

Министры иностранных дел стран НАТО в ходе состоявшейся видеоконференции приняли документ о сотрудничестве с Украиной и Грузией. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Министры подчеркнули значение сотрудничества с Украиной и Грузией для расширения зоны стабильности и безопасности в непосредственном соседстве альянса", — отметил министр. По его словам, Польша поддерживает предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей и модернизированного пакета сотрудничества с НАТО для Грузии. "Министры приняли сегодня документ о сотрудничестве с этими странами", — сообщил Чапутович, не раскрыв никаких деталей этого документа.

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Заседание министров иностранных дел стран — членов НАТО прошло, впервые в режиме видеоконференции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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Напомним, что ранее в НАТО призывали Россию и боевиков обеспечить прекращение огня на Донбассе. "Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска в Донецке и Луганске", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Добавим, что НАТО обсуждает дополнительную помощь для Украины.

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Грузия НАТО сотрудничество Украина Польща

Источник: ТАСС

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