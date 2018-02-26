Украина рассказала в Совете Европы, как можно защитить права человека в Крыму

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба представил Совету Европы комплекс шагов, которые могут улучшить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Предложения были внесены 26 февраля 2018 года, в День сопротивления оккупации Крыма Россией. Инициированные Украиной шаги предполагают совместную работу генерального секретаря, комиссара с прав человека, правозащитных организаций и стран – участниц Совета Европы с целью прекратить репрессии, которые развернули в Крыму российские оккупационные власти.

Как основа в предложении взято решение Комитета министров Совета Европы от 3 мая 2017 года, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

"Основной мандат Совета Европы заключается в защите прав человека, и для него будет абсолютно естественно занять активную позицию в этом вопросе. Политика непризнания аннексии – это хорошо, но сейчас там страдают люди, и они нуждаются в немедленной помощи", – заявил Кулеба.

Также известно, что сегодня начинается трехлетний срок членства Украины в Совете ООН по правам человека.

Напомним, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Москву лишили права голоса, участия в наблюдательных миссиях и руководящих структурах ПАСЕ.

С января 2015-го в знак протеста российская делегация перестала приезжать в Страсбург, а с прошлого года – платить ежегодные членские взносы в бюджет СЕ. Только за 2017-й Москва задолжала более 22 млн евро и грозилась не заплатить и в этом году, если ее права в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.

Позже Россия определилась со взносом в ПАСЕ на текущий год - Совет Госдумы принял решение об оплате взносов Российской Федерации на 2018 год в бюджеты международных организаций.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что схемы по возвращению российской делегации в Ассамблею начали прорабатывать еще в 2017 году: создали специальный ad hoc комитет, главная цель которого – отменить санкции против Москвы и вернуть ее в ПАСЕ уже осенью этого года.

Решение о возвращении России в ПАСЕ хотят подготовить до июня.

Также напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко резко ответил сторонникам России в ПАСЕ.