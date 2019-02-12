Украина заплатит осужденному за наркоторговлю 4 тысячи евро – ЕСПЧ
Якубу задержали в 2007 году, процесс сопровождался избиением и унижением подозреваемого
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро компенсации осужденному за наркоторговлю из-за пыток и процессуальных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно решению ЕСПЧ, истец Сергей Якуба, который был несколько раз осужден за преступления, связанные с наркотиками, трижды продал гражданскому агенту милиции шприцы с опиумом. Покупка снималась скрытой камерой.
Якубу задержали в 2007 году, процесс сопровождался избиением и унижением подозреваемого. Как позже пояснили милиционеры, силу к Якубе применили из-за того, что он пытался избавиться от наркотических веществ, которые были при нем.
Медицинская экспертиза подтвердила факт нанесения Якубе физических повреждений, однако прокуратура отказалась преследовать милиционеров, которые его задержали. Все суды, перед которыми подозреваемый свидетельствовал об избиении милиционерами, отклонили жалобы.
При этом гражданский агент милиции, на показаниях которого основывалось подозрение относительно Якубы, отказался выступать в суде, опасаясь за свою безопасность. Также в суде не показали видеозапись покупки наркотиков для удержания в секрете личности агента.
Кроме этого, в деле Якубы были допущены другие нарушения и неопределенности, которые, однако, не помешали принятию обвинительного приговора. Апелляционный суд также подтвердил справедливость приговора.
Уже во время соревнования в ЕСПЧ защита Якубы требовала от Украины возмещения в размере 20 тысяч евро за пытки, совершенные милиционерами.
ЕСПЧ постановил выплатить осужденному 2,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба и 1,5 тысячи евро возмещения судебных издержек.
Ранее мы писали, что Украина попала в список стран, нарушающих права человека. Среди всех стран-членов Совета Европы Украина в "антирейтинге" уступает только России и Турции.
Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что в рейтинге стран, против которых подали жалобы, Украина "находится по соседству с Италией".
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