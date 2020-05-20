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Украинцам грозит 5 лет тюрьмы в Польше: чем они "отличились"

20 мая, 18:14

Станислав Кожемякин

Граждане Украины и России решили похулиганить и испортили машину, фасад дома и автобусную остановку

В Польше, которая ранее разрешила вернуться украинским заробитчанам, правоохранители задержали несколько украинских граждан, которые вместе с россиянами портили коммунальное и частное имущество во Вроцлаве.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, вандалов задержали на прошедших выходных.

"При использовании маркеров и спрея с краской молодые граждане России и Украины повредили, в частности, автобусную остановку, автомобиль, автомат для выдачи билетов, контейнер для подержанной одежды и фасад дома", – отметили стражи правопорядка.

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Точная сумма нанесенного ущерба пока что неизвестна, но на промежуточном этапе убытки, которые нанесли мужчины, были оценены более чем в 3 тысячи злотых (почти 20 тысяч гривен).

"Всех мужчин арестовали, а также предъявили обвинение в повреждении имущества", – добавили во вроцлавской полиции.

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На данный момент нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в марте в Варшаве арестовали 23-летнюю украинку, которая явилась в полицейское отделение и потребовала депортировать ее на родину, но поскольку у нее все было в порядке с документами, ей отказали. Тогда она бросила в полицейскую машину мусорный контейнер и напала на правоохранительницу.

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А в декабре на востоке Польши был арестован принявший ислам гражданин Украины, которого подозревают в подготовке теракта.


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Польша вандализм украинцы за границей Вроцлав украинцы в Польше

Источник: Польское радио

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