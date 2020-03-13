Украинцам в Польше гарантируют бесплатные тесты и лечение при коронавирусе

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительного пребывания в больнице, передает "Укринформ".
"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал представитель министра.
На сегодняшний день в Польше находится примерно 1-1,5 миллиона трудовых мигрантов из Украины.
Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 51 человека, один человек накануне умер.
Согласно последним данным, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразились более 128 тысяч человека, погибли более 4,7 тысяч, выздоровели более 68 тысяччеловека.
В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской. В стране введен общенациональный карантин.
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