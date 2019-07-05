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Украинцев в Польше обвиняют в подпольном производстве сигарет

5 июля, 23:34

В частном секторе действовала фабрика с полным циклом производства


В Польше арестовали 12 украинцев и еще двух поляков в рамках расследования дела о нелегальной фабрике по производству сигарет. По данным следствия, на частной территории было обустроено предприятие с полным циклом: от хранения и сортировки табака до упаковки. Готовую продукцию вывозили в другие страны Евросоюза и продавали под маркировкой известной табачной компании. Польские правоохранители заявили, что деятельность подпольщиков принесла государству почти 2 млн евро убытков. 

Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.

Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.

А не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.

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