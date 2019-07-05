Украинцев в Польше обвиняют в подпольном производстве сигарет
В частном секторе действовала фабрика с полным циклом производства
В Польше арестовали 12 украинцев и еще двух поляков в рамках расследования дела о нелегальной фабрике по производству сигарет. По данным следствия, на частной территории было обустроено предприятие с полным циклом: от хранения и сортировки табака до упаковки. Готовую продукцию вывозили в другие страны Евросоюза и продавали под маркировкой известной табачной компании. Польские правоохранители заявили, что деятельность подпольщиков принесла государству почти 2 млн евро убытков.
Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.
Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.
А не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинцев в Польше обвиняют в подпольном производстве сигарет". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чрезвычайные ситуации: что делать в случае смерти родных за границей
В большинстве случаев доставкой тела в Украину занимаются похоронные агентства
Мы обречены на сотрудничество: польский эксперт об отношениях с Украиной
Две страны могут не разделять взгляды друг друга целиком, но будущее у них общее, уверен Павел Сольох
Организовали подпольную фабрику: в Польше арестованы украинцы
Семерым задержанным грозит как минимум большой штраф либо до пяти лет лишения свободы
Гибель украинцев в ДТП в Польше: в МИД сделали заявление
Украинские дипломаты подтверждают, что жертвами дорожной аварии в Нижнесилезском воеводстве стали три человека