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Украинцу в Польше грозит пять лет тюрьмы: вез 4 тонны вещества для изготовления героина

26 февраля, 04:35

На прекурсор не было разрешительных документов, поэтому товар изъят

Попытка украинца доставить в Польшу 4 тонны вещества, из которого можно приготовить тяжелые наркотики, сыграла с ним злую шутку: своеобразный "товар" был изъят, а на нашего соотечественника заведено уголовное дело.

Как сообщает Таможенно-налоговая служба в Лодзе, в сопроводительных документах на продукцию было указано масло, применяемое в медицинских целях. Однако проверка показала, что в цистернах плескался уксусный ангидрид.

Это вещество двойного предназначения – оно может применяться легально, а еще с его помощью можно незаконно изготовить героин. Как прекурсор оно должно обязательно быть зарегистрировано в соответствии с нормами польского закона о противодействии наркомании.

Контрабандный уксусный ангидрид: фото lodzkie.kas.gov.pl

Контрабандный уксусный ангидрид: фото lodzkie.kas.gov.pl

Однако украинец-владелец груза не предоставил никаких разрешительных документов на владение и перевозку уксусного ангидрида. Поэтому весь объем жидкости изъяли. Также открыли производство по факту незаконного оборота прекурсоров.

Если следствие установит, что изъятый ​​уксусный ангидрид был ввезен в Польшу для производства наркотических средств, то гражданину Украины, кроме штрафа, придется провести за решеткой до пяти лет.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Польше за контрабанду наркотиков судили украинцев .

Также писалось, что в Польше украинцам грозит 20 лет тюрьмы за наркоторговлю .

Напомним, что на границе задержали украинца, который вез в Польшу 27 килограммов наркотиков.

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Источник: Yavp.pl

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