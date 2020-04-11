Украинцы в Испании: "Лучше учитесь на чужих ошибках"

Украинцы, проживающие в Испании и Италии, рассказали, почему они за ужесточение карантина

Украинцы, проживающие в странах Европы с самой сложной эпидемической ситуацией – Испании и Италии – рассказали сайту "Сегодня" о нынешней обстановке и том, насколько важным считают карантин.

"Я живу в небольшом городке в испанской Каталонии, – рассказал нам украинец Дмитрий Пархоменко. – У нас на прошлой неделе еще раз ужесточили меры безопасности – полиция постоянно патрулирует улицы, останавливает почти всех. Если без особой причины вышел на улицу, то выписывают штраф. Кстати, штрафы подняли до 6 тыс. евро. Еще некоторое время тому назад можно было ездить на работу, которая не считалась "критической" – строительство, ремонты. Сейчас запрещено, большинство людей обязаны сидеть дома".

Дмитрий отмечает, что он с женой по-максимуму ограничили походы за покупками.

"Мы ходим в магазин по очереди, два раза в неделю. Маски надеваем в тех случаях, когда на улице кто-то проходит мимо. И, конечно, в магазине. Многие испанцы, зная о множестве смертей у нас в стране, переживают о том, как и на какие средства жить завтра, как работать… Но, спасает то, что большинство испанцев – ярые оптимисты, это помогает пережить сложные времена. Сравнивая ситуацию в Испании и моей родной Украине, я уверен, что жесткие меры лишь помогут Украине пережить эпидемию с наименьшими потерями, на чужих ошибках следует поучиться. Главное – вовремя осознать, что все это серьезно", – говорит украинец.

В Италии, где ситуация продолжает оставаться одной из самых сложных на планете, населению разрешено выходить на улицу лишь в четырех случаях: на работу (если она связана с жизнеобеспечением страны), за продуктами (только одному человеку из семьи), за лекарствами и для посещения врача.

"Исключением также может стать то, что человек идет проведать своих пожилых родителей. Улицы городов сейчас пустынны, видно лишь полицию, которая проверяет практически каждого человека. Кстати, санкции достаточно суровые – за нарушение установленных правил грозит штраф до 3 тыс. евро", – говорит глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, который мониторит ситуацию. В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 11 апреля и все подробности

По словам Городецкого, в Италии был дефицит информации о коронавирусе.

"Отсутствовала информация о том, что это за болезнь, был информационный вакуум, – говорит он. – Из-за этого были задержки с карантинными мерами. Кроме того, информация о коронавирусе использовалась отдельными политиками как инструмент борьбы за рейтинги. Также поначалу итальянцы не были готовы отказываться от своих привычек. Например, мало кто из итальянцев представляет начало рабочего дня без бара и чашечки кофе в нем с утра. Мало того, закрывать то, к чему привыкли итальянцы, было политически опасно".

По мнению Городецкого, карантинные меры, которые сейчас приняты в Украине, полностью оправданы.

"Карантин вводится не для того, чтобы остановить вирус, а для того, чтобы снизить скорость его распространения и разгрузить медицинскую систему. Она, в свою очередь, сможет качественнее помогать заболевшим".

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 10 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 2203 случая заражения коронавирусом, 69 закончились летальным исходом, 61 человек выздоровел. Для недопущения распространения вируса в Украине были введены довольно жесткие карантинные меры. В то же время глава МВД Арсен Аваков "предположил", когда Украина вернется к нормальной жизни. Он объяснил, что трудно прогнозировать ход эпидемии и как наша страна переживет пик коронавируса во второй половине апреля. Но, вполне возможно, уже в мае украинцы немного вздохнут с облегчением.

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