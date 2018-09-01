Украинцы в мире: в Швейцарии дарят мясо и стирают по графику

Мы продолжаем серию публикаций проекта "Украинцы в мире". Наши сегодняшние герои обитают в Швейцарии — одной из самых богатых и дорогих стран Европы. Их можно отнести к четвертой волне украинской эмиграции (первая была еще в конце XIX века). София Амрейн вышла замуж за швейцарца, родила здесь ребенка. Кристина Гомес де Соуса приехала вслед за мужем-португальцем. Василий Мельник в Европе уже 20 лет: после Польши, Испании и Португалии решил поселиться с семьей в швейцарском Цюрихе.

София: разрешение на кошку и тоска по вишням

Знакомство Софии Амрейн со Швейцарией началось задолго до переезда в эту страну: одна из подруг вышла замуж за швейцарца и переехала в Базель. Приезжая в Украину, она не уставала восхищаться страной часов и шоколада: "Там рай на земле!" Тогда София даже представить себе не могла, что придется покинуть любимый Киев.

Все решил случай: однажды в кофейне иностранец попросил помочь ему с переводом.

Разговорились — он оказался швейцарцем и после двух лет общения пригласил девушку в гости, где и сделал предложение.

"Швейцария — это и правда рай на земле, — говорит героиня. — Горы, озера, термальные источники, маленькие сказочные домики… Страна очень маленькая, но при этом поражает своим культурным разнообразием. Только официальных языков здесь четыре!".

Жизнь на небольшой территории требует взаимного уважения и такта, ведь здесь проживает около 140 наций. София живет во франкоязычной части Швейцарии, а совсем рядом, в Берне, уже говорят по-немецки.

"Вы не обязаны свободно владеть официальными языками, но в повседневной жизни будет легче, если научитесь их понимать, — говорит героиня. — За большим семейным столом у сестры мужа звучит одновременно речь на четырех языках. Детей в школе учат экономить деньги и природные ресурсы. Сын-школьник мне рассказывает, мол, нельзя долго держать холодильник открытым и сильно проветривать квартиру в период отопления. Помню, снимала жилье в доме, где было две стиральные машинки на всех жильцов! График стирок нужно было четко соблюдать: не успел — жди целую неделю. Но именно благодаря бережливости швейцарцы так успешны. Этому нам, украинцам, стоит у них поучиться. Непривычна для нас и лояльность к меньшинствам — меня шокировали, помнится, свадебные фигурки на торте в виде двух невест или двух женихов. Еще в Швейцарии очень уважают правопорядок. Но есть и неписаные законы: например, чтобы завести в квартире кота или собаку, нужно собрать подписи всех соседей, а решение принимает комитет владельцев дома. Даже цветы, свисающие с балкона, должны быть одобрены соседями! А инцидент из-за парковки в неположенном месте стоил мне $250".

София живет в Швейцарии уже шесть лет. Свободно говорит по-французски, вполне интегрировалась.

"Но все равно эта страна не перестает меня удивлять, — продолжает героиня. — Здесь можно учиться сколько и когда хочешь. Существует масса школ и курсов. Но нам, украинцам, непросто найти работу и подтвердить свой диплом. Мне пришлось окончить Кембриджскую школу, но Швейцария потребовала вдобавок к этому диплому специальный курс Швейцарской федерации образования (я заплатила 860 франков за два дня). Получить швейцарский паспорт тоже сложно, и с каждым годом правила для эмигрантов ужесточаются. Мне удалось занять активную позицию в обществе. Я занимаюсь волонтерством, устраиваю мероприятия для нацменьшинств. Недавно провела презентацию книг украинской писательницы Евгении Сеник. Там мне удалось собрать украинцев и пообщаться на родном языке. Швейцарцам не хватает нашей щедрости и открытости. Здесь даже с лучшим другом нужно назначать встречу заранее, а приглашения на дни рождения рассылаются минимум за месяц. Скучаю я по украинской природе. Здесь нет вишен — ароматных, кисленьких, как в Украине. И несмотря на большое количество коров, здесь не делают ни кефир, ни ряженку. А иногда так хочется…".

София Амрейн. Восхищается толерантностью швейцарцев. Фото: С. Амрейн

Кристина: "неприбыльные" аптеки и дневной сон

В Швейцарию украинку Кристину Гомес де Соуса привела любовь: здесь живет ее муж-португалец. На новое место жительства девушка переехала в феврале 2016 года.

Цюрих встретил ее солнцем и зеленой травой.

"Первое время было очень сложно, — признается героиня. — Язык только начала учить. Местные хоть и понимают немецкий, но говорят между собой на швейцарском диалекте. Это было невыносимо: учить язык, но не понимать людей! Хотя языковая лояльность здесь — пример многим странам, и Украине в том числе".

Впрочем, такая лояльность легко объяснима: в стране живет лишь 40% коренных швейцарцев, 60% — эмигранты. Кстати, каждый пятый из жителей страны — португалец.

"Во время беременности порадовала медицина: страховка покрывала все расходы, а в роддом понадобились только паспорт, наушники и любимая музыка, удобная одежда и автокресло, — говорит Кристина. — Аптек в городе всего две, и работают они даже не каждый день! Позже я поняла: это просто невыгодный бизнес, ведь люди болеют мало, а медикаменты получают в больнице. Необычен и подход к детским болезням. Малыши здесь болеют редко, а, например, насморк никто не лечит. Температуру сбивают и ведут в садик/школу, потому что понятия "больничный с ребенком" не существует. Местные дети ходят босиком после дождя в лесу в грязных штанах — им так нравится! Но укладывают спать детвору довольно рано — родителям нужно время для себя. Взрослым детям родители могут подарить… килограмм мяса к Рождеству. А что? Практично же! Кое-что я здесь перенимаю, кое-что — нет. Люблю возить дочку в повозке, прицепленной к велосипеду. Но в пять лет разрешать ей брать в рот соску, как часто вижу у местных, — увольте!"

В магазинах, по словам Кристины, есть вся привычная нам еда — селедка, подобие творога, а также грибы и гречка из Украины. Главная фишка местных — здоровый образ жизни, на ужин — максимум салатик с хлебом из злаков. Местные много гуляют по лесу, ездят на велосипедах с рождения, питаются только свежими продуктами и стараются урвать хотя бы 20 минут, чтобы вздремнуть в обед. Часто люди живут годами вместе без регистрации брака, а все расходы делят пополам. В 18 лет дети покидают дом и видятся с родителями в выходные, а то и реже.

"В моем кругу общения швейцарцев очень мало: они улыбаются, перекидываются парой фраз, но не более того, — говорит героиня. — Местные, выходя из дому на полдня с детьми, всегда берут с собой обед: сыр, мясо, хлеб, обязательно какой-то легкий салат. Они редко покупают на прогулке что-то дополнительно. И это не скупость, а простое следование логике: в еде собственного приготовления они уверены больше. Абсолютно все сортируют мусор. Органические остатки выбрасывают отдельно, часть их идет на корм животным. В нашем городе строят газопровод для органического газа, и уже зимой наш дом будет отапливаться... остатками еды! Моей дочери 1,5 года, но она не пройдет мимо лежащей на земле бутылки. Тут же кричит: "Мусор!", поднимает и ищет урну". "Общаюсь в основном с русскоязычными мамочками — мы списываемся, обмениваемся информацией, книгами, встречаемся в кафе или на детских площадках, — рассказывает Кристина. — В кантоне Цюрих есть украинский садик и "Рідна школа", там раз в неделю дети изучают родной язык и культуру. Украинцы отмечают национальные праздники — надевают вышиванки, готовят наши блюда, организовывают выставки, чтобы рассказать местным об Украине. Увы, в СМИ информации о нашей стране негусто. Да, у местных кулинаров можно заказать вареники, пирожки или "Наполеон". Но нигде не купишь клубнику с бабушкиной грядки, помидоры из Запорожской области, за один запах которых можно многое отдать. А в целом жить в Швейцарии — интересно, безумно красиво, довольно безопасно и о-о-очень дорого!"

Кристина с дочкой. В роддом девушка взяла только паспорт, автокресло и наушники. Фото: К. Гомес де Соуса

Василий: еда из интернета и соседское стукачество

Совсем молодым уехал на заработки в Польшу 41-летний Василий Мельник из Ивано-Франковщины. Потом побывал в Испании и Португалии, и вот уже 6 лет украинец живет с семьей в Цюрихе. По его словам, Швейцарию выбрал ради сына и его будущего. Хотя после Португалии, где работу можно было найти по рекомендации земляков, в Цюрихе Василию пришлось начинать все сначала.

"Здесь тоже существует кумовство, — смеется герой. — Но только между швейцарцами. Эмигрантов берут на работу исключительно по резюме. Первую работу на стройке я получил через временное бюро по трудоустройству. И вдруг травма… Полгода мне оплачивали лечение, а потом предложили найти работу, которая бы мне нравилась (!) и была физически нетяжелой. Теперь я тружусь в больнице, в сфере логистики. Общаюсь в основном с португальцами — они мне как родные: открытые и простые. Благо за 20 лет в Европе я овладел несколькими языками".

Жизнь в Швейцарии дорогая, особенно жилье и продукты, говорит Василий. Средний класс отоваривается в соседней Германии и покупает еду в интернете: там можно найти подешевле. А вот одежду, мебель и даже автомобили можно получить… бесплатно:

"За утилизацию надо платить, — поясняет Василий. — Поэтому многим дешевле отдать, чем выбросить".

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Украинская диаспора локализуется в основном вокруг церкви: после богослужений люди собираются, общаются, делятся новостями.

"Честно говоря, у меня нет желания активно участвовать в жизни диаспоры, — признается герой. — Я верующий человек, но в церковь не хожу. Не люблю критичные разговоры о превосходстве нации, политике и религии. Мне ближе спорт и духовность. А традиции наша семья чтит: дома говорим на украинском, поем песни. На заставке в смартфоне у моего сына тризуб, а я к Пасхе всегда расписываю воском писанки — это моя страсть. Готовим борщ и "горошек" (оливье) на праздники. Часто рассказываю 13-летнему сыну про своего прадеда, писателя Василия Лимниченко. Мечтаю, чтобы он прочитал со временем книги прадедушки. Кстати, в классе, где учится сын, только трое швейцарцев — остальные эмигранты. В стране проживает более ста сорока национальностей! Если пациент в больнице, где я работаю, говорит на русском, меня часто просят перевести. И я это делаю без проблем".

Здесь чтят законы, но порой доходит до банального стукачества, к которому привыкнуть непросто. Когда Василий перевез в Цюрих семью, семья знакомых португальцев попросила его жену некоторое время побыть с их ребенком. На следующий же день соседка пошла в полицию и сообщила о "нелегалке"! Благо документы у супруги были в порядке — иначе светила бы депортация без права въезжать в страну.

В Украине наш герой бывает почти ежегодно — здесь он получает то, чего нет на чужбине: тепло родных и друзей.

"Было время, когда 10 лет у меня не было возможности приехать в родное село, — признается Василий. — Очень не хватает общения, близких по духу людей. Поэтому я стараюсь помогать украинцам, которые сюда приезжают, объяснять специфику этой страны. Хотя сам всегда рассчитывал только на себя".

Василий Мельник. В Цюрихе живет уже шесть лет. Фото: В. Мельник