Украинцы в Польше помогли украсть 2,2 млрд евро

За три года мошенники недоплатили в польскую казну колоссальную сумму налогов

/ Фото: Pixabay

В Польше, где украинцев ранее арестовали за попытку ограбить банкомат, граждан нашей страны обвинили в причастности к крупной международной группировке, которая вывела из страны около 2,2 млрд долларов.

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) сообщает о многомесячном расследовании, в результате которого была предотвращена деятельность преступной группы, состоявшей из 26 фирм, которыми руководили польские, вьетнамские, китайские и украинские граждане.

В результате координированного уклонения или неполной уплаты мошенниками налогов с 2016 года польская казна недополучила не менее 8,6 млрд злотых, которые злоумышленники вывели на иностранные счета.

Реклама

В ходе спецоперации в связи со случившимся в селе Вулька-Косовская около Варшавы, откуда вели свою деятельность преступники, были задержаны 18 подозреваемых. Есть ли среди них граждане Украины, не указывается.

Еще по 60 адресам идут обыски.

Напомним, прошлой осенью в Польше задержали двух украинцев и украинку за угрозы совершить теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Когда они объяснили, что пошутили, их освободили

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, в этой стране работают более 900 тыс. украинских граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама