Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Украинцы в Польше помогли украсть 2,2 млрд евро

14 февраля, 15:58

За три года мошенники недоплатили в польскую казну колоссальную сумму налогов

/ Фото: Pixabay

В Польше, где украинцев ранее арестовали за попытку ограбить банкомат, граждан нашей страны обвинили в причастности к крупной международной группировке, которая вывела из страны около 2,2 млрд долларов.

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) сообщает о многомесячном расследовании, в результате которого была предотвращена деятельность преступной группы, состоявшей из 26 фирм, которыми руководили польские, вьетнамские, китайские и украинские граждане.

В результате координированного уклонения или неполной уплаты мошенниками налогов с 2016 года польская казна недополучила не менее 8,6 млрд злотых, которые злоумышленники вывели на иностранные счета.

Реклама

В ходе спецоперации в связи со случившимся в селе Вулька-Косовская около Варшавы, откуда вели свою деятельность преступники, были задержаны 18 подозреваемых. Есть ли среди них граждане Украины, не указывается.

В тренде
Эксклюзив: украинку обещают эвакуировать, если оставит в Китае собачку – девушка приняла решение

Еще по 60 адресам идут обыски.

Напомним, прошлой осенью в Польше задержали двух украинцев и украинку за угрозы совершить теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Когда они объяснили, что пошутили, их освободили

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, в этой стране работают более 900 тыс. украинских граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Польша афера украинцы украинцы за границей уклонение украинцы в Польше

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видео
Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видеоFun
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой РимскимПолитика
В Чехии перевернулся автобус с десятками детей: много пострадавших (фото и видео)
В Чехии перевернулся автобус с десятками детей: много пострадавших (фото и видео)Евросоюз
Минздравы стран Евросоюз проведут экстренные консультации из-за вспышки коронавируса
Минздравы стран Евросоюз проведут экстренные консультации из-за вспышки коронавирусаЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...