Украинец попал в опасное ДТП в Польше и сбежал: фото с места аварии

21-летний парень врезался в дерево, снял номера с машины и скрылся

Спустя неделю после смертельного ДТП с украинцем в Польше на западе этой страны в аварию попал другой гражданин Украины.

Как сообщили на Facebook-странице спасательной службы Великопольского воеводства Польши, поздно вечером 6 июня в населенном пункте Кобыля-Гура обнаружили легковушку BMW, которая врезалась в дерево у обочины.

При этом людей в салоне машины не было, а ее номерные знаки отсутствовали.

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По факту случившегося началось расследование, но уже на следующий день в полицию пришел 21-летний украинец и сознался, что накануне он не справился с управлением машины и врезался в дерево.

Фото: facebook.com/OspKobylaGora

Он также объяснил, что сбежал с места аварии, потому что боялся ответственности, поскольку его водительские права были просрочены. Мужчина признался, что в момент ДТП с ним в машине находился пассажир, который не пострадал.

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На украинца наложили штраф за создание угрозы дорожного движения и вождение без удостоверения, а также обязали оплатить расходы на эвакуацию его автомобиля.

Напомним, в декабре 2019 года из Польши депортировали двух украинцев за пьяное вождение – власти признали, что их дальнейшее пребывание на территории страны "будет представлять угрозу общественной безопасности и порядку".

А прошлым летом трое украинцев погибли и один пострадал в результате ДТП на западе Польши. Все погибшие и пострадавший – жители одного села в Ровенской области.

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