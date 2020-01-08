Украинец при въезде в Польшу пытался обмануть пограничников и попал за решетку

Украинца задержали, ему грозит до трех лет тюрьмы

Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Украинец попытался въехать в Польшу, предъявив пограничникам фальшивые доллары, чтобы доказать свою кредитоспособность.

Как сообщили на сайте Надбужанского отдела пограничной службы Польши, стражи порядка обнаружили, что все предъявленные им 100-долларовые банкноты не имели никаких защитных знаков – это были только бумажки, которые только имитировали деньги.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в попытке нелегального пересечения границы. Ему грозит наказание за это правонарушение – до трех лет лишения свободы.

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Ранее мы писали о том, как на границе Украины и Польши возникли огромные пробки. В свою очередь, польская пограничная служба распространяла информацию, в которой пытается убедить, что не причастна к созданию длинных очередей и перекладывала всю ответственность переложили на украинских таможенников и людей, которые пересекают границу.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" решили выяснить, что нужно, чтобы не застрять в очереди на пропускном пункте.

Кроме этого, ранее наши журналисты побывали на пункте пропуска и узнали, как проходит рабочий день таможенника.

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