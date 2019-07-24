Украинец стал лучшим на авиашоу в Великобритании

Пилота Юрия Булавку наградили на соревнованиях боевых пилотов RIAT-2019

В прошлом году украинские военные летчики отметились в Международном авиационном показе Danish Air Show, а на этой неделе они вызвали настоящий фурор на британском авиашоу RIAT-2019, показав высший пилотаж, благодаря чему их признали лучшими на соревнованиях.

Почетную награду за зрелищное шоу получил Юрий Булавка. Он управлял боевым истребителем и блестяще выполнил показательно-демонстрационный полет.

Соревнования в Великобритании происходят с 1976 года. Ежегодно награду передают новому победителю и запечатлевают на ней имя чемпиона.

Напомним, в прошлом году Булавка блеснул мастерством на авиашоу в Бельгии. Кроме него, европейских зрителей порадовал фигурами высшего пилотажа летчик-инструктор 831-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Александр Оксанченко.

Кроме того, в августе-2018 военная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняла участие в международном авиационном показе International Airshow 2018 по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша. На авиашоу, которое проходило на воздушной базе Радом выступили украинские экипажи самолетов Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26.

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