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Украинец в окровавленной одежде с ножом перепугал людей на пляже в Варшаве

3 августа, 23:50

Елена Вус Елена Вус

Мужчина был пьян

В Варшаве на пляже возле Национального стадиона задержали украинца, который разгуливал в окровавленной одежде с ножом в руке и угрожал отдыхающим.

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Об этом сообщает strazmiejska.waw.pl.

О неадекватном поведении мужчины очевидцы сообщили муниципальному патрулю. У 35-летнего нарушителя отобрали нож и задержали. Тест на алкоголь показал, что мужчина был пьян. В крови мужчины содержание алкоголя составляло 1,9 промилле.

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Украинца отвезли в вытрезвитель. О том, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения, пока не сообщается.

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Ранее в Польше был арестован еще один гражданин нашей страны, который угрожал совершить теракт на местных президентских выборах. 46-летнего мужчину задержали 12 июля после того, как он позвонил в полицию и пригрозил подложить взрывчатку возле избирательного участка в гмине Слупя Конецка, расположенной в Свентокшиском воеводстве на юге страны, если к нему не приедет участковый полицейский.

Напомним также, что в декабре на востоке Польши был арестован гражданин Украины, которого заподозрили в подготовке теракта.

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