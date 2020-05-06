Украинец в Польше сорвался с высоты второго этажа в заброшенный бункер

В Польше, где ранее водитель автомобиля сбил двух граждан Украины, спасателям пришлось прийти на помощь украинцу, который провалился в бункер, уничтоженный во время Второй мировой войны.

Как сообщили на сайте спасательной службы Подляшского воеводства, инцидент произошел вечером 4 мая на территории форта в крепости Осовец.

Отмечается, что вход туристов в форт строго запрещен из-за опасности для жизни и здоровья людей, однако 25-летнего украинца это не остановило – во время прогулки по аварийному объекту он сорвался с трехметровой высоты, получил травмы, но остался в сознании и вызвал спасателей.

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Прибывшие медики оказали гражданину Украины первую помощь и заподозрили у него повреждение головы и позвоночника. Спасательная операция продлилась около двух часов.

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После этого гражданина Украины эвакуировали на вертолете и госпитализировали. О степени тяжести травм потерпевшего не сообщается.

Напомним, что не так давно, 28 февраля, в Польше столкнулись две легковушки – погиб водитель одной из них, 20-летний парень из Тернопольской области. Позже в больнице умер один из пассажиров.

Также мы сообщали о гибели двоих украинцев в ДТП на территории Польши. 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

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