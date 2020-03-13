Украинка с коронавирусом выздоровела в Италии

Гражданка Украины, у которой ранее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Италии, выздоровела и уже покинула больницу.
Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко.
В то же время, по ее словам, недалеко от Милана из-за коронавируса в реанимацию попала другая украинка.
"Ее состояние тяжелое. Генконсульство ждет официального подтверждения от госпиталя касательно диагноза. Предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. Родственники украинки проинформированы, мы держим ситуацию на контроле", – рассказала Зеленко.
Напомним, что Италия остается главным очагом эпидемии в Европе и вторым в мире после Китая – состоянием на 13 марта коронавирус выявили уже у более чем 15 тысяч человек. При этом жертвами инфекции стали уже 1 016 человек, а 1 258 выздоровели.
Как ранее сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел по всей стране карантин и приказал закрыть все торговые магазины, за исключением продуктовых и аптек.
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