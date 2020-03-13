Украинка с коронавирусом выздоровела в Италии

Гражданка Украины, у которой ранее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Италии, выздоровела и уже покинула больницу.

Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко.

В то же время, по ее словам, недалеко от Милана из-за коронавируса в реанимацию попала другая украинка.

Реклама

"Ее состояние тяжелое. Генконсульство ждет официального подтверждения от госпиталя касательно диагноза. Предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. Родственники украинки проинформированы, мы держим ситуацию на контроле", – рассказала Зеленко.

В тренде Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии

Напомним, что Италия остается главным очагом эпидемии в Европе и вторым в мире после Китая – состоянием на 13 марта коронавирус выявили уже у более чем 15 тысяч человек. При этом жертвами инфекции стали уже 1 016 человек, а 1 258 выздоровели.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел по всей стране карантин и приказал закрыть все торговые магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама