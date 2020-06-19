Украинка вышла в магазин в Польше: ей грозит 8 лет тюрьмы

Женщина заразилась коронавирусом и отправилась без маски и перчаток за покупками

В Польше, где среди десятков тысяч зараженных коронавирусом оказались и украинцы, одной из гражданок нашей страны грозит длительный тюремный срок после того, как она сходила за покупками.

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Как сообщили в пресс-службе польской полиции, в минувшее воскресенье, 14 июня, 32-летняя женщина во время самоизоляции в городе Сохачев в Мазовецком воеводстве получила положительные результаты анализа на COVID-19.

Несмотря на это, уже через два дня она пошла за покупками, нарушив правила самоизоляции. Об этом сообщили в полицию, сотрудники которой явились в дом украинки.

Женщина не стала отрицать то, что она нарушила закон. Позже она также призналась, что во время нахождения в магазине она не пользовалась перчатками, а также не прикрывала нос, рот, и расплатилась за покупки наличными.

В связи с этим 17 июня Сохачевская районная прокуратура предъявила ей обвинения в создании угрозы инфицирования других людей коронавирусом, за что ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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Сейчас украинку поместили в изолированную камеру.

Напомним, что ранее польские власти разрешили наемным работникам из Украины приступать к работе сразу, без двухнедельного карантина.

Больше о том, в какие страны и на каких условиях украинцам предлагают ехать на заработки после карантина, читайте в статье "Европа открывает границы: найдется ли работа для украинских заробитчан после коронавируса".

Также смотрите сюжет о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются на пешем переходе в Польшу:



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