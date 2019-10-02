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Украинку зарубили мечом в финском училище – СМИ

2 октября, 17:11

Посольство Украины в Финляндии и Исландии пока что не делало никаких заявлений по этому поводу

/ Фото: Reuters

Жертвой нападения в учебном заведении, которое произошло в финском городе Куопио, стала украинка.

По данным местного портала Yle, молодая женщина украинского происхождения жила в Куопио с гражданским мужем и училась в профессиональном училище, в котором случилась атака.

Официально данную информацию пока что подтвердить не удалось – посольство Украины в Финляндии и Исландии по этому поводу пока что заявлений не делало, а полиция не сообщает никакие данные о личностях жертвы или пострадавших.

Напомним, что 1 октября во время занятий в одном из профучилищ финского Куопио произошла резня – мужчина достал из сумки клинок и атаковал учителя и других учащихся.

В результате случившегося один человек погиб и еще десять попали в больницы – среди них есть и злоумышленник, в которого прибывшие полицейские дважды выстрелили.

Состоянием на 2 октября двое пострадавших, включая подозреваемого, остаются в реанимации. Еще у четверых – легкие травмы и столько же выписались из больницы.

Позже стало известно, что предполагаемый преступник учился в профессиональном училище и был студентом-первогодкой 1994 года рождения.

Пару месяцев назад "Сегодня" о шокирующем убийстве в немецком Штутгарде- в городе, который традиционно считается одним из самых безопасных в стране, прямо на улице мужчину зарубили мечом.

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