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Украинофобский скандал в Польше: девушке светит тюрьма за расизм

29 ноября, 04:33

Полькой, которая обматерила украинскую заробитчанку, занялась прокуратура

/ Фото: Pixabay

Молодой полячке, которую ранее на этой неделе отчислили из вуза за ксенофобские оскорбления в адрес украинки, грозит наказание куда более серьезное.

Ссылаясь на районную прокуратуру Ольштына, TVN сообщает, что в отношении девушки возбудили уголовное дело, но не за украинофобию, а за публичное оскорбление через интернет, где она разместила видео, на котором называет украинскую уборщицу "животным" и куда более грубыми словами.

Данная статья предполагает до трех лет лишения свободы. На данный момент ольштынская прокуратура собирает дополнительные доказательства по делу.

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Напомним, что в девушке на видео узнали студентку медицинского факультета Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, после чего администрация вуза ее немедленно отчислила, начав дисциплинарное производство.

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После скандала девушка записала новое видео, заявив, что не поддерживает национализм либо дискриминацию, и назвав случившееся "шуткой", а себя – "просто дурой".

Напомним, в августе в польской Гдыне произошел другой ксенофобский инцидент - один из ресторанов разместил объявление о поиске поваров, но попросил обращаться "ноль украинцев и других подобных".

Также сообщалось, что по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

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