Украинская медсестра из Италии рассказала, как поборола коронавирус (видео)

Заболела коронавирусом, поборола его и снова намерена лечить других. Украинская медсестра работает в реанимации больницы итальянского города Бергамо. Каждый день там принимают десятки тяжелобольных. Как нашей соотечественнице удалось победить недуг? Об этом и о первых симптомах коронавируса она эксклюзивно рассказала новостям "Сегодня".

Сильная слабость в теле и резкое повышение температуры. Именно так первые симптомы болезни описывает Ярослава Вишневская. Уроженка Ужгорода работала в больнице итальянского города Бергамо, где принимают инфицированных коронавирусом, пока не заразилась сама.

"Я 9 марта уже проснулась с температурой. Небольшая, 37 всего, но я уже чувствовала ломоту в теле и понимала, что что-то не так. Выпила парацетамол, как и советуют в этих случаях", – рассказывает Ярослава.

В больнице ей прокапали антибиотики, назначили лечение и отправили домой. Потому что мест в медучреждении уже не было:

"Парацетамол каждые шесть часов, и антибиотик на 10 дней".

Ярослава уже выздоравливает. Со среды планирует выйти на работу. Гораздо сложнее недуг переживает ее муж.

"10 дней лежал, у него была паника, буду откровенна. Позавчера вообще участилось дыхание. Такая картина заболевания человека, который от хорошего дыхания к такому, что появляется нехватка дыхания, очень скоренько меняется", – говорит медсестра. В тренде Во Франции успешно испытали лекарства от COVID-19: подробности

Количество больных коронавирусом в Бергамо растет с каждым днем, говорит украинка. Инфицированных настолько много, что медики не успевают подключить их к аппаратам для поддержания дыхания. А на местном кладбище практически негде хоронить, поэтому тела вывозят в другие места военными машинами.

"Пока ситуация ужасная. Коллеги говорят, что не испытывают облегчения. Как поступали, с таким интервалом и поступают", – отмечает Ярослава.

Такой критической ситуация в Италии стала потому, что люди несерьезно отнеслись к ней. Поэтому медсестра обращается к украинцам, чтобы мы не повторяли ошибок итальянцев:

"Каждый должен сидеть дома. Если люди не опомнятся и не поймут, что карантин является карантином, просто умоляю, опомнитесь, у вас есть пожилые родители. Уберегите родителей. Ваше послушание может спасти очень многим жизнь".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "нулевой пациент" в Италии вылечился от коронавируса. Отмечается, что врачи так и не смогли понять, где Маттиа заразился коронавирусом: он не бывал в Китае. Там был знакомый Маттиа, с которым они ужинали накануне, но у того коронавирус не выявили.

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