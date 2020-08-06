Украинские десантники готовятся к учениям НАТО Saber Junction: опубликованы яркие фото

В учениях на полигоне в Германии участвуют военные 17 стран

В Германии начались многонациональные учения НАТО Saber Junction – 2020, участие в которых принимают военные 17 стран, в том числе и Украины.

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Нашу страну будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, которая дислоцирована на Львовщине, сообщает Генштаб ВСУ.

Весь личный состав данного подразделения имеет немалый боевой опыт, приобретенный в боевых действиях с российско-оккупационными войсками на востоке Украины. Некоторые из военнослужащих участвовали в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также многонациональных учениях.

Вчера, 5 августа, украинские десантники получили и наладили необходимое имущество и снаряжение, а также начали мероприятия по непосредственной подготовке: планирование, проведение инструкторско-методических занятий в составе подразделений уровня взвод – рота, проведение занятий с военными посредниками и т.д.

Во время полевой фазы многонациональных учений Saber Junction подразделение 80-й бригады ВСУ будет действовать в составе 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе, говорится в сообщении Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, которое и опубликовало полтора десятка ярких фото из Германии.

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Напомним, на учениях Saber Junction-2019 украинцы разгромили противника .

Также сообщалось, что в июле 2020-го украинские военные провели учения в районе острова Змеиный в Черном море.

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