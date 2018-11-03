Украинские разработчики компьютерных игр оказались в центре международного скандала

Сегодня, 08:27

Скандал разразился после того, как пользователь Youtube Pierro Cocco выложил в youtube трейлер к игре с саундтреком песни, текст которой в Польше подпадает под экстремистские статьи


Из-за компьютерной игры разразился международный скандал. Польский Институт национальной памяти увидел пропаганду нацизма в игре, разработанной одесситом. По сюжету, одни игроки бегут из нацистского концлагеря, а другие их расстреливают и отправляют в газовые камеры.

Польский институт национальной памяти подал в прокуратуру на украинских разработчиков за оскорбление польского народа и пропаганду фашизма. Сейчас Окружная прокуратура Варшавы проводит следствие против украинской компьютерной фирмы.

Разработчик игры, которая шокировала поляков, уверяет – не имел целью оскорбить кого-то.

Скандал разразился после того, как пользователь Youtube Pierro Cocco выложил в youtube трейлер к игре с саундтреком песни, текст которой в Польше подпадает под экстремистские статьи.

Кто и для чего использовал видео украинских программистов, не известно. Однако этот ролик живо обсуждали на российском телевидении.

Тема лагерей смерти, где погибли миллионы людей – недопустима для игр. Скандал, вызванный игрой 

"Я полностью любую связь с концентрационным лагерем убрал, одежда полностью изменена у всех, никаких газовых камер", – говорит Дмитрий Дыбина, автор игры "Цена свободы".

На данный никто не обращался к компьютерной фирме с официальными претензиями.
Ранее сообщалось, что самая ожидаемая игра года сделала неприятный сюрприз игрокам.

Также мы писали, что игра о Древней Греции восхитила критиков и получает высокие оценки.
видео, игра, компьютерные игры
Источник:

"Сегодня"

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