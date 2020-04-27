Украинские заробитчане вопреки карантину летают в Европу

В то время как Кабинет министров обещает в мае создать 500 тысяч рабочих мест, появилась информация, что украинцы, несмотря на карантин, намерены отправиться на заработки в Европу. Об этом сообщает "Новое время".
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Международные авиалинии Украины, в ближайшее время из аэропорта "Борисполь" будет выполнено несколько рейсов в Финляндию. Этими рейсами смогут воспользоваться украинцы, у которых есть право на официальное трудоустройство в Финляндии.
"Запланировано еще 2 рейса в Финляндию, возможно, будет и больше, также есть подобные проекты в Германию, Англию", - сообщили в пресс-службе.
Рейсы в Финляндию оплачивает заказчик – эстонская частная компания, название которой в МАУ не называют.
Тем временем, как сообщает УНН, президент службы персонала промышленников Польши Кшиштоф Инглот в эфире телеканала TVP сообщил, что из-за недостатка сезонных рабочих, польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников.
"Мы хотим перевезти первых 200 человек на работу с Украины на фабрики Вроцлава", - сообщил он.
Как известно, на время карантина Украина ввела ограничения на международные пассажирские перевозки.
Ранее эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантина.
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