Украинские заробитчане вопреки карантину летают в Европу

В ближайшее время из аэропорта «Борисполь» будет выполнено несколько рейсов в Финляндию

В то время как Кабинет министров обещает в мае создать 500 тысяч рабочих мест, появилась информация, что украинцы, несмотря на карантин, намерены отправиться на заработки в Европу. Об этом сообщает "Новое время".

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Международные авиалинии Украины, в ближайшее время из аэропорта "Борисполь" будет выполнено несколько рейсов в Финляндию. Этими рейсами смогут воспользоваться украинцы, у которых есть право на официальное трудоустройство в Финляндии.

"Запланировано еще 2 рейса в Финляндию, возможно, будет и больше, также есть подобные проекты в Германию, Англию", - сообщили в пресс-службе.

Реклама

Рейсы в Финляндию оплачивает заказчик – эстонская частная компания, название которой в МАУ не называют.

Тем временем, как сообщает УНН, президент службы персонала промышленников Польши Кшиштоф Инглот в эфире телеканала TVP сообщил, что из-за недостатка сезонных рабочих, польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 27 апреля и все подробности

"Мы хотим перевезти первых 200 человек на работу с Украины на фабрики Вроцлава", - сообщил он.

Как известно, на время карантина Украина ввела ограничения на международные пассажирские перевозки.

Реклама

Ранее эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама