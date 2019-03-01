Украинский автобус попал в ДТП на территории Польши: один человек погиб, двое ранены

Авария произошла из-за оторвавшегося колеса грузовика

Украинский автобус попал в ДТП на территории Польши. Фото tvn24.pl.

Украинский автобус попал в ДТП на территории Польши: один человек погиб, двое ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ef/a23/5c78efa23416f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ef/a23/5c78efa23416f.jpg 2019-03-01T10:52:00+02:00 Евросоюз Авария произошла из-за оторвавшегося колеса грузовика

В Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии, которая произошла в 02:40 по киевскому времени, погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

По данным tvn24, вероятной причиной аварии стало колесо грузовика, угодившего в ДТП – оно слетело с машины и попало в автобус. Как сообщил представитель полиции Кшиштоф Котковский, все пассажиры автобуса являются украинцами.

Также он добавил, что на месте происшествия погиб водитель автобуса, а двое пассажиров – мужчина и женщина – попали в больницу в Поддембице.

Польская полиция уточняет, что оторвавшееся колесо грузовика влетело в кабину автобуса, и он опрокинулся в кювет. Остальных украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе, неподалеку от места аварии.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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