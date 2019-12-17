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Украинского капитана повторно арестовали из-за аварии на Дунае

17 декабря, 03:57

Капитана лайнера задержали из-за угроз побега

Украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn Юрия К., которого обвиняют в аварии, жертвой которой стали 28 человек, повторно арестовали в Будапеште. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что соответствующее решение об аресте в понедельник, 16 декабря, принял Центральный районный суд Пешта. Данное решение может быть обжаловано. Арест был произведен из-за опасений, что украинец может попытаться скрыться от следствия.

Капитан был недавно освобожден из-под стражи, но был обязан носить электронное устройство слежения.

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В конце ноября прокуратура Будапешта выдвинула обвинения украинскому капитану лайнера. Его обвинили в нарушении правил, что привело к гибели 27 человек. В прокуратуре заявили, что капитан не смог удерживать безопасное расстояние между судами. Для него настаивают на 9 годам лишения свободы.

Напомним, что вечером 29 мая на Дунае в венгерской столице столкнулись большое пассажирское судно Viking Sygin и прогулочный теплоход Hableany ("Русалка"). На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

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Жертвами кораблекрушения стали 28 человек.

В начале июня капитана взяли под стражу, но потом отпустили под залог в 15 млн форинтов (более 45 тыс. евро). Позднее Верховный суд Венгрии посчитал, что решение Центрального окружного суда об освобождении капитана под залог противоречит национальному законодательству и вновь поместил Юрия С. под стражу.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передано компании Panorama Deck Kft.

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