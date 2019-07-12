Украинского нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии
Такой приговор вынес 12 июля суд присяжных города Павия
Суд итальянского города Павия вынес решение по делу служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
Как сообщает итальянское агентство ANSA, суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.
Сегодняшним утром перед тем, как судейская коллегия удалилась для совещания, 29-летний украинский нацгвардеец выступил с последним словом.
"Я невиновен и верю в итальянское правосудие. Я – солдат, который всегда с честью служил своей стране", – сказал Маркив.
Прокурор требовал для украинца 17 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала на его невиновности и просила освободить Маркива.
Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом.
Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.
Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку.
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