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Украинскому туристу в Польше грозит тюрьма из-за нелепости

4 января, 14:14

Украинец попал за решетку из-за застрявшего на крыше в Кракове беспилотника

Костел Девы Марии в Кракове

Костел Девы Марии в Кракове / Фото: Flickr

В Польше, из которой в декабре депортировали двух украинцев, задержали 24-летнего украинского туриста из-за беспилотника.

Инцидент произошел в Кракове. 1 января мужчина сообщил в полицию о том, что он потерял управление своим дроном, в результате чего аппарат застрял на крыше одной из городских достопримечательностей – расположенного на Главном рынке костела Девы Марии.

Как сообщили в полиции Малопольского воеводства, прибывшие на место происшествия пожарные сняли устройство с крыши.

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И хотя историческое здание не было повреждено, украинца задержали по обвинению в создании опасности для людей – полицейские посчитали, что его дрон мог упасть на людей.

Согласно польскому законодательству, туристу теперь грозит штраф или даже год тюрьмы.

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Несмотря на то, что беспилотник весил менее килограмма (для управления такими летательными аппаратами лицензия не требуется),авиационное законодательство Польши запрещает запускать подобные БПЛА над домами и над собраниями людей.

В данный момент польская полиция консультируется с экспертами в области авиационного законодательства с целью выдвижения обвинения туристу из Украины.

Напомним, что по данным Министерства иностранных дел Украины, сойстоянием на конец декабря семеро украинцев находились в Польше под арестом в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию.

А в сентябре польские правоохранители взяли под стражу двух украинцев и украинку за шутку о теракте во время проходивших в Варшаве, памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на которых присутствовал также и президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник: Польское радио

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