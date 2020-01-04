Украинскому туристу в Польше грозит тюрьма из-за нелепости

Украинец попал за решетку из-за застрявшего на крыше в Кракове беспилотника

Костел Девы Марии в Кракове / Фото: Flickr

В Польше, из которой в декабре депортировали двух украинцев, задержали 24-летнего украинского туриста из-за беспилотника.

Инцидент произошел в Кракове. 1 января мужчина сообщил в полицию о том, что он потерял управление своим дроном, в результате чего аппарат застрял на крыше одной из городских достопримечательностей – расположенного на Главном рынке костела Девы Марии.

Как сообщили в полиции Малопольского воеводства, прибывшие на место происшествия пожарные сняли устройство с крыши.

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И хотя историческое здание не было повреждено, украинца задержали по обвинению в создании опасности для людей – полицейские посчитали, что его дрон мог упасть на людей.

Согласно польскому законодательству, туристу теперь грозит штраф или даже год тюрьмы.

Несмотря на то, что беспилотник весил менее килограмма (для управления такими летательными аппаратами лицензия не требуется),авиационное законодательство Польши запрещает запускать подобные БПЛА над домами и над собраниями людей.

В данный момент польская полиция консультируется с экспертами в области авиационного законодательства с целью выдвижения обвинения туристу из Украины.

Напомним, что по данным Министерства иностранных дел Украины, сойстоянием на конец декабря семеро украинцев находились в Польше под арестом в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию.

А в сентябре польские правоохранители взяли под стражу двух украинцев и украинку за шутку о теракте во время проходивших в Варшаве, памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на которых присутствовал также и президент Украины Владимир Зеленский.

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