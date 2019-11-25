Украли наборы с бриллиантами и алмазами: подробности "преступления века" в Германии

Воры, которые ограбили сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, явно знали, за чем шли

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Воры, которые в ночь на 25 ноября ограбили самую богатую коллекцию драгоценностей Европы – сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене – знали, за чем шли.

Об этом, как пишет Bild, заявила на пресс-конференции после случившегося гендиректор государственной галереи искусств Германии Марион Акерман.

Она уточнила, что, пробравшись в исторический зал музея, грабители разбили витрину и похитили три драгоценных набора: два инкрустированных бриллиантами и один – алмазами.

Несмотря на то что ранее журналисты оценивали стоимость украденных сокровищ в миллиард евро, Акерман считает, что их цену вообще очень сложно измерить ввиду их уникального исторического значения.

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Также директор галереи рассказала, что во время кражи служба безопасности находилась внутри музея, но, следуя инструкции, не стала вмешиваться, а вызвала полицию.

В полиции утверждают, что камеры видеонаблюдения засняли двух грабителей. А после преступления, около 5:14 по местному времени, поступил вызов о поджоге Audi на подземной парковке в нескольких километрах от Дрезденской галереи, где хранили коллекцию.

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Как предполагается, именно на этом автомобиле воры сбежали с места преступления. Они подожгли машину и пересели на другое авто.

Напомним, ранее из музея Боде в Берлине похитили стокилограммовую золотую монету "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II, номинальная стоимость которой оценивается в миллион долларов.

А в прошлом году из собора Стренгнес в Швеции украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены. Спустя полгода реликвии обнаружили в мусорном баке в пригороде Стокгольма.

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