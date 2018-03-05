Ультраправые радуются результатам парламентских выборов в Италии

Представители ультраправых сил и популисты из Евросоюза начали поздравлять победителей выборов в Италии.

"Поздравляю Маттео Сальвини (лидера "Лиги севера", которая получила 18,79% голосов – Ред.)", – написал нидерландский ультраправый политик Герт Вилдерс, чья партия на парламентских выборах 2017 года заняла второе место.

Лидер французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен тоже написала на своей странице в соцсети твит с "теплыми поздравлениями" для Сальвини. По мнению политика, результаты союзников-популистов являются "новым этапом пробуждения людей".

"Поздравляю своих коллег в Европейском парламенте – "Движение пяти звезд" за получение наибольшего количества голосов сегодня ночью", – такой твит написал Найджел Фарадж, бывший лидер евроскептической Партии независимости Великобритании (UKIP) и один из лидеров кампании за выход Британии из ЕС.

Известно, что три политические силы, которые исповедуют идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента.

Напомним, во время парламентских выборов в Италии на многих избирательных участках образовывались длинные очереди, люди также жалуются на некомпетентность членов избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что активистка организация скандальной женской организации Femen обнажила грудь на избирательном участке в Италии, где сегодня стартовали парламентские выборы, во время голосования бывшего премьер-министра государства Сильвио Берлускони