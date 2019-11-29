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Улыбки и прощальные объятия: как президент Евросовета полномочия передавал

29 ноября, 13:50

Дональд Туск официально возложил на Шарля Мишеля обязанности главы Европейского совета

В Брюсселе состоялась официальная церемония передачи полномочий будущему президенту Европейского совета.

Мероприятие состоялось 29 ноября в новом здании Евросовета – покидающий должность Дональд Туск передал свои обязанности бывшему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю.

Туск и Мишель пожали друг другу руки, прошлись по красной дорожке перед журналистами и фотографами, после чего ушли в зал переговоров.

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Дональд Туск уже выложил на своей странице в Twitter прощальное видео.

"Это был настоящий забег! Спустя 5 лет, пришло время попрощаться со всеми вами", – подписал он ролик.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Позже в этот же день состоится прощальная пресс-конференция и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которому предстоит передать свои полномочия экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен.

К работе новые лидеры Евросоюза приступят 1 декабря – на месяц позже, чем планировалось, в связи с заминкой с утверждением еврокомиссаров от Румынии, Венгрии и Франции.

Напомним, что состав новой Еврокомиссии во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен Европейский парламент утвердил 27 ноября. Перед голосованием президент Еврокомиссии представила свою команду и рассказала о планах. Познакомиться с именами будущих еврокомиссаров вы можете в статье на нашем сайте.

Как уже сообщалось, Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на должности президента Европейской комиссии.

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мишель Дональд Туск Европейский Совет Шарль Мишель

Источник: ТАСС

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