Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Жак Ширак. Фото: REUTERS/Philippe Wojazer

Во Франции на 87-м году жизни скончался бывший глава государства Жак Ширак, который в последние годы неоднократно обращался с жалобами к врачам. Мужчина ушел из жизни 26 сентября.

О смерти политика сообщила французская пресса, ссылаясь на семью политика.

"Жак Ширак умер этим утром среди членов своей семьи. Мирно", – приводит газета Le Figaro текст заявления мужа дочери экс-президента Фредерика Салат-Бару.

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Ширак был президентом Франции в течение 12 лет – с 1995 по 2007 год. Он также запомнился тем, что после окончания двух президентских каденций его приговорили к условному тюремному сроку за злоупотребление положением, доверием, незаконное извлечение выгоды и растрату государственных средств.

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Напомним, что в 2016 году Жак Ширак попал в больницу с легочной инфекцией. Вслед за ним с аналогичным диагнозом была госпитализирована его супруга Бернадетт Ширак. Несмотря на это, его дочь Клод Ширак утверждала, что ее отец чувствует себя удовлетворительно.

Мы также писали, что Ширак считают считал Украину частью России. Об этом в своих мемуарах писал экс-президент США Джордж Буш-младший. Якобы он лично слышал это от своего французского коллеги на одной из встреч.

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