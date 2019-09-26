Умер Жак Ширак: чем запомнился экс-президент Франции

Сегодня утром умер 22-ой президент Франции Жак Ширак, правивший страной с 1995 по 2007 год. Как сообщили его родные, он ушел из жизни в возрасте 86 лет в окружении семьи.

Будущий глава государства родился в 1932 году в Париже. Во время учебы изучал русский язык и в молодости перевел на французский "Евгения Онегина", но издание увидело свет много лет спустя, когда Ширак снискал политическую славу.

За свою жизнь успел поработать моряком и военным (даже получил ранение во время Алжирской войны), а, получив высшее образование, начал карьеру госслужащего. В 30-летнем возрасте Ширак стал муниципальным советником на родине своих родителей – в коммуне Сент-Фереоль.

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До победы на президентских выборах в 1995 году успел побывать мэром Парижа, министром сельского хозяйства и главой правительства Франции, причем в историю Пятой республики он вошел как единственный политик, который стал премьером дважды.

Будучи последователем Шарля де Голля, с которым он был знаком лично, Жак Ширак проводил правую политику. При этом его первая каденция ознаменовалась сокращением президентского срока с 7 до 5 лет и отдалением Парижа от Вашингтона.

Второй раз мужчина стал президентом благодаря Жан-Мари Ле Пену (отцу той самой "подруги Путина" Марин Ле Пен), с которым он прошел во второй тур. Под лозунгом "за вора, но не за фашиста" вокруг Ширака объединились левые силы, после чего его поддержка возросла с 20% до 82%.

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Спустя пару месяцев после победы на него совершили неудачное покушение.

Кроме того, при Шираке Франция в 2003 году отказалась участвовать в военной операции НАТО в Ираке, а два года спустя французы провалили референдум по проекту конституции Евросоюза.

Когда в 2005-2006 годах во Франции начались беспорядки на почве социальной нестабильности, рейтинг Ширака не превышал 35%. На этом фоне он принял решение не выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

"Слава" вернулась к Шираку после президентского опыта – в 2009 году против него начали расследование. В 2011 году суд установил, что в бытность мэром Парижа Жак Ширак создал около 30 фиктивных рабочих мест, "зарплату" которых переводили в его фонды – экс-президента признали виновным в коррупции и растрате госсредств и приговорили к двум годам тюрьмы условно.

Лично для украинцев прискорбным является обстоятельство, о котором сообщил экс-президент США Джордж Буш-младший. В своих мемуарах бывший глава Белого дома написал, что на одной из встреч с ним Ширак заявил: "Украина – это часть России".

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