Умерла мать Ангелы Меркель

Представитель правительства Штеффен Зайберт попросил уважать частную жизнь семьи

Фото: AFP

Умерла мать Ангелы Меркель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e47/34b/5cae4734b931f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e47/34b/5cae4734b931f.jpg 2019-04-10T22:44:00+03:00 Евросоюз Представитель правительства Штеффен Зайберт попросил уважать частную жизнь семьи

Сегодня стало известно, что умерла мать федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает SUPERillu.

"Герлинд Каснер, мать канцлера Германии Ангелы Меркель, умерла в начале апреля. Ей было 90 лет. Это подтвердил представитель правительства Штеффен Зайберт", – говорится в сообщении. Также Зайберт попросил уважать частную жизнь семьи федерального канцлера.

Херлинд Каснер родилась в 1930 году в Гданьске (тогда – Данцинге). С молодости она преподавала латынь и английский язык. Она всюду и всегда поддерживала дочь, которая делала карьеру. В феврале 2019 года Каснер сопровождала Меркель, когда та была назначена почетным гражданином Темплина.

Мать канцлера Германии много лет была председателем районного совета в составе Социал-демократической партии. Несмотря на разногласия в политическом видении, Каснер с дочерью часто появлялись на официальных мероприятиях вместе.

Между тем, сама Меркель на данный момент находится в Брюсселе на экстренном саммите пока еще 28 стран-членов Евросоюза по вопросу предоставления Великобритании новой отсрочки даты выхода Королевства из состава сообщества.

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