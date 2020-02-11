Ураган едва не сдул гигантский "Боинг" при посадке: жуткое видео

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

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Из-за страшной непогоды в Великобритании, на которую в конце прошлой недели обрушился шторм "Кьяра", едва не разбился большой пассажирский самолет.

Инцидент случился в лондонском аэропорту "Хитроу" с лайнером Boeing 777 авиакомпании British Airways 9 февраля.

Как видно на видео, записанном Big Jet TV, при посадке самолет ненадолго коснулся взлетно-посадочной полосы в аэропорту, после чего снова поднялся в воздух.

Очевидно, решение отменить приземление пилот принял, поскольку, как видно на записи, сильный боковой ветер начал сносить самолет в сторону со взлетно-посадочной полосы.

После этого он заново взлетел и зашел на посадку снова.

Как мы сообщали, шторм "Кьяра" привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и в подаче электроэнергии в Великобритании. Многие поезда были отменены, а также остановлено паромное сообщение в разных направлениях.

Также отменили десятки внутренних и международных авиарейсов. В то же время, многие самолеты продолжали полеты. В связи с этим борт авиакомпании Wizz Air совершил очень экстремальную посадку в аэропорту Бирмингема.

А вот в Турции из-за погодных условий недавно случилась жуткая авария – самолет "соскользнул" со взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, врезался в заграждение и разломился на три части. В результате произошедшего трое человек погибли.

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