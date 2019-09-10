Урсула Фон дер Ляйен объявила список будущих еврокомиссаров

Совет ЕС должен утвердить список еврокомиссаров, после чего он будет официально обнародован

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Следующая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября в Брюсселе огласила перечень будущих еврокомиссаров и заявила, что будет работать с девятью вице-президентами. Об этом сообщает "Европейская правда".

Вице-президентом, который будет отвечать за достижение экологических целей ЕС и заниматься климатической политикой, станет нидерландский социал-демократ Франс Тиммерманс.

Тиммерманс будет контролировать комиссаров по вопросам сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта, энергетики, сплоченности и реформ, окружающей среды и океанов.

Представитель либералов, датчанка Маргрете Вестагер будет вице-президентом по вопросам цифровой экономики и еврокомиссаром по вопросам конкуренции. Она будет работать с комиссарами по вопросам внутреннего рынка, инноваций и молодежи, транспорта, энергетики, рабочих мест, здравоохранения и правосудия.

Вице-президентом по вопросам "экономики, работающей для людей", будет Валдис Домбровскис, заявила фон дер Ляйен. Он будет комиссаром по вопросам финансовых услуг.

Француженка Сильви Гулар будет отвечать за промышленную политику, единый цифровой рынок и с новый Генеральный директорат по вопросам обороны, промышленности и космоса.

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Сфера верховенства права делится на двоих: представитель Чехии Вера Юрова будет вице-президентом по вопросам ценностей и прозрачности, а бельгиец Дидье Рейндерс – уполномоченным по вопросам правосудия.

Испанец Жозеп Боррель получает должности вице-президента и высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности, а хорватка Дубравка Шуица будет вице-президентом по вопросам демократии и демографии.

Комиссаром по вопросам окружающей среды и океанов будет Виргиниюс Синкевичюс. Представитель Ирландии Фил Хоган получает работу комиссара по вопросам торговли, Мария Габриэль от Болгарии – инновации и молодежи. Элиза Феррейра будет отвечать за сплоченность и реформы, Маргаритис Схинас – за "защиту нашего европейского образа жизни".

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Румынка Рована Пламб будет уполномоченным по вопросам транспорта, Марош Шефчович (Словакия) – по межведомственным отношениям и прогнозам. Кадри Симсон от Эстонии будет назначена комиссаром по вопросам энергетики.

Йоханнес Хан (Австрия) будет руководить бюджетом и администрацией и будет непосредственно отчитываться перед президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Паоло Джентилони (Италия), бывший премьер-министр Италии и министр иностранных дел, поделится своим огромным опытом в области экономики.

Стелла Кириакидес от Кипра будет комиссаром по вопросам здравоохранения, Ютта Урпилайнен (Финляндия) возьмет на себя ответственность за международное партнерство, а Ласло Трочани, кандидат Венгрии, станет комиссаром по добрососедству и расширению.

Николя Шмит (Люксембург) будет отвечать за рабочие места. Хелена Далли (Мальта) станет комиссаром по вопросам социального равенства, Януш Войцеховский (Польша) – по сельскому хозяйству. Словенский представитель Януш Ленарчич получает портфель "Кризисный менеджмент". Ильва Йохансон (Швеция) будет комиссаром по внутренним делам.

Теперь Совет ЕС должен утвердить этот список в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, после чего этот список будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Как известно, трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского центробанка.

Отметим, объявление состава новой Еврокомиссии – одна из топ-тем дня.

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