Успокаиваться пока рано: эксперты сообщают о возможности разрушения Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери / Фото: AFP

Есть вероятность, что следующий этап восстановления сгоревшего во Франции собора Парижской Богоматери может вызвать его разрушение. Об этом пишет DW.

"Нотр-Дам до сих пор в опасности", – заявил уполномоченный правительства Франции по восстановлению собора, генерал Жан-Луи Жоржелен в интервью французским СМИ.

По его словам, успокаиваться пока рано. Он хоть и настроен в целом оптимистично, однако отметил, что надо внимательно следить за состоянием свода здания.

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Сейчас начинаются работы не по восстановлению самого собора, а по предотвращению более серьезного разрушению. С помощью 80-метрового крана строители будут демонтировать металлические строительные леса, которые частично расплавились во время пожара. В общем предстоит собрать около 10 тысяч металлических балок.

Сообщается, что это не только сложная, но и опасная для свода Нотр-Дама операция. Есть 50-процентная вероятность того, что собор не удастся спасти, поскольку металлические леса могут упасть на ту часть свода, которая сохранилась после пожара.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что собор Парижской Богоматери возможно восстановить всего за пять лет. Французский лидер признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе. Он считает, что шпиль собора должен быть полностью восстановлен.

Реконструкция Cобора Парижской Богоматери после мощнейшего пожара обойдется французским властям в миллиард евро. Такую оценку восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера озвучил французский архитектор Жан-Мишель Вильмот.

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