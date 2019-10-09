Установлена личность стрелка возле синагоги в Германии – СМИ

/ Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Установлена личностьмужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом пишет "Лента" со ссылкой на еженедельник Spiegel.

По данным издания, нападавшим оказался 27-летний немец из федеральной земли Саксония-Анхальт по имени Стефан B. Отмечается, что он придерживался праворадикальных взглядов и действовал из антисемитских побуждений.

Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также установлено, что у подозреваемого не было сообщников. Согласно кадрам, которые изучает полиция, Стефан B. ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.

Правоохранители высказали предположение, что нападавший подражал террористу, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

Реклама

Как сообщалось, злоумышленник посреди бела дня открыл стрельбу из автоматического оружия перед городской синагогой и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Инцидент произошел в городе Галле на востоке Германии. Жертвами случившегося стали как минимум два человека.

В тренде ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ

Примечательно, что для стрельбы немец выбрал день, когда евреи отмечают во всем мире один из своих главных религиозных праздников — Йом Киппур.

Нападающего удалось задержать. Считается, что он действовал один. Полиция Галле говорит, что опасности для населения больше нет.

Напомним, в апреле 19-летний Джон Эрнест открыл огонь в синагоге в штате Калифорния, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали.

Аналогичный инцидент произошел в Пенсильвании в прошлом году – 46-летний Роберт Боуэрс зашел в синагогу в Питтсбурге и открыл огонь по собравшимся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама