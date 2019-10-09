Установлена личность стрелка возле синагоги в Германии – СМИ

Установлена личностьмужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом пишет "Лента" со ссылкой на еженедельник Spiegel.
По данным издания, нападавшим оказался 27-летний немец из федеральной земли Саксония-Анхальт по имени Стефан B. Отмечается, что он придерживался праворадикальных взглядов и действовал из антисемитских побуждений.
Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также установлено, что у подозреваемого не было сообщников. Согласно кадрам, которые изучает полиция, Стефан B. ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.
Правоохранители высказали предположение, что нападавший подражал террористу, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.
Как сообщалось, злоумышленник посреди бела дня открыл стрельбу из автоматического оружия перед городской синагогой и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Инцидент произошел в городе Галле на востоке Германии. Жертвами случившегося стали как минимум два человека.
Примечательно, что для стрельбы немец выбрал день, когда евреи отмечают во всем мире один из своих главных религиозных праздников — Йом Киппур.
Нападающего удалось задержать. Считается, что он действовал один. Полиция Галле говорит, что опасности для населения больше нет.
Напомним, в апреле 19-летний Джон Эрнест открыл огонь в синагоге в штате Калифорния, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали.
Аналогичный инцидент произошел в Пенсильвании в прошлом году – 46-летний Роберт Боуэрс зашел в синагогу в Питтсбурге и открыл огонь по собравшимся.
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