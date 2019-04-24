"Уйти по-английски": из-за Brexit некоторые медпрепараты исчезают с полок британских аптек

80 лекарств уже в списке дефицитных, потому что их импортируют из-за рубежа

Обезболивающие, антидепрессанты и препараты для снижения давления постепенно исчезают с полок британских аптек. Виной тому – Brexit. 80 наименований медпрепаратов уже в списке дефицитных, потому что их импортируют из-за рубежа. В зоне риска оказалась даже премьер-министр Тереза ​​Мэй, рассказывает собственный корреспондент "Сегодня" Юрий Гула. Смотрите третью серию из цикла "Уйти по-английски".

Универсального лекарства от Брекзита за 4 года власти Великобритании так и не нашла. И сейчас страна на пороге жесткого выхода из ЕС – закроют границы и откажутся от единого европейского рынка. Но такой сценарий может повлиять – на фармацевтический рынок. Потому подавляющее большинство лекарств завозят из Евросоюза. Жизненно необходимые препараты вскоре могут исчезнуть с полок аптек.

Джо Елграф этого боится, как страшного сна. Ее 4-летняя дочь Нора от рождения имеет ДЦП. Самостоятельно она не сидит и не говорит. Ежемесячно врач выписывает для ребенка препарат, который облегчает течение болезни. Но привычную жизнь семьи в один день перевернул Brexit. Теперь у врача просят сразу 2 рецепта, чтобы запастись заранее.

"Я не могу просто выйти и купить это лекарство. Даже если бы у меня были все деньги мира. Их продают по лекарственным рецепту", – говорит Джо Елграф.

Стол обычного лондонского учителя – завален не кипами тетрадей, а коробками с лекарствами. Дэвид Бернс один среди почти 4 миллионов больных диабетом, живущих в Великобритании. Как и премьер страны Тереза ​​Мэй. Но за нее он не волнуется, переживает, что после Брекзита жизненно важный для него инсулин не найдете в аптеке.

"Я не думаю, что Тереза ​​Мэй переживает о поставках инсулина для себя. Потому что уверен, что ей по силе с этим как-то разобраться", - говорит Дэвид Бернс.

Дэвид закупил лекарств на 3 месяца вперед. Ведь 75 процентов всего инсулина – импорт, его завозят в королевство из Европы.

"На сегодняшний день у нас уже есть 84 наименования лекарств, которых мы не можем получить, а будет – 200". Я так понимаю, что трудности будут с определенным типом лекарств. В ряде случаев нам придется предлагать пациенту аналоги. Однако они могут быть раз в десять дороже", - поясняет фармацевт Грэм Филлипс.

"Сегодня" решили проверить нынешний ассортимент лондонских аптек. Полки завалены препаратами. Однако в Королевском фармацевтическом обществе нам подтвердили - дефицит некоторых лекарств есть. С тех пор как начались разговоры о Brexit. Поэтому предусмотрительные граждане готовятся к худшему – и скупают препараты в аптеках.

Уже осенью границы с ЕС – могут закрыть. А тысячи людей выслать из страны. Кому придется бежать из королевства, а кого ждут на работу в Великобритании – об этом уже расскажем завтра, в следующей серии нашего цикла "Уйти по-английски".

Ранее мы рассказывали, как Brexit повлиял на стоимость продуктов.

Напомним, день "развода" с ЕС планировали еще на 29 марта. Но теперь дату перенесли – вот только не ясно, на когда именно, и по какому сценарию должен произойти Brexit.

За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit.

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