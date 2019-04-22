"Уйти по-английски": как Brexit меняет жизнь в Британии

Люди стали собираться на митинги против выхода из ЕС

Великобритания и Европейский Союз были вместе едва ли не полвека. Но почти четыре года назад отношения испорились, а потом британцы на референдуме приняли решение выйти из ЕС. Правда, до сих пор не знаю, как и когда это произойдет. Корреспондент "Сегодня" Юрий Гула побывал в Лондоне и узнал, как за это время изменилась Великобритания. Мы расскажем об этом в серии сюжетов "Уйти по-английски".

История Brexit начала с Вестминстерского дворца, где заседает парламент. Именно здесь четыре года назад политики решили провести референдум с один вопросом: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского Союза?".

Большинство жителей страны решили – выходу из ЕС быть. Главной движущей силой в этом вопросе стали местные пенсионеры. Именно их голоса стали решающими. Противники Единой Европы хотели, чтобы Британия проводила независимую от Брюсселя внешнюю и внутреннюю политику.

В центре Лондона всегда многолюдно: гуляют тысячи туристов и просят милостыню десятки мигрантов. Именно вопрос мигрантов стал одним из толчков к Brexit. По правилам ЕС, каждая страна имеет собственную квоту на прием беженцев, вот только Лондон принимать их не захотел.

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Парламент Великобритании трижды голосовал за "развод" с Европой. Но уйти по-английски, просто закрыв за собой двери (то есть границы), так и не получилось. Политики никак не могут прийти к соглашению, по какому сценарию покидать ЕС.

А вот британцы, особенно те, кто сначала был за Brexit, теперь не на шутку испуганы.

"К сожалению, все разваливается, и это меня волнует. Это очень сложная тема", – говорит пожилой мужчина.

"На самом деле никто не контролирует ситуацию. Это похоже на бардак, огромный бардак. Мы совершили большую ошибку", – признается местная жительница.

Поэтому население страны теперь хочет исправить ситуацию. Люди собираются в небольшие группы и скандируют требования к власти. На таких митингах кипят нешуточные страсти, ведь на кону судьба страны. Порой в ход идут даже кулаки.

"Сначала была очень большая паника. И еще больше она стала, когда пришло время выходить. Потому что те, кто голосовал [за Brexit] – они не знали, за что голосуют. Они не знали, что импорт станет дороже, что им нужно будет делать визы", – рассказывает жительница Лондона Анастасия Недай.

День "развода" с ЕС планировали еще на 29 марта. Но теперь дату перенесли – вот только не ясно, на когда именно, и по какому сценарию должен произойти Brexit.

За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit.

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