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"Уйти по-английски": как Brexit повлиял на стоимость продуктов

Сегодня, 22:06

В Британии с полок сметают спички и даже мороженую картошку

Фото: Pixabay

В Британии с полок сметают спички и даже мороженую картошку.Продуктовую панику будто бы спровоцировал  Брекзит. "Сегодня" решили это проверить и посетили супермаркет в центре Лондона, а еще заглянули в холодильники украинцев, живущих в британской столице. Нашел ли наш Юрий Гула там сало? И на что действительно взлетели цены в Объединенном Королевстве. Мы продолжаем серию сюжетов "Уйти по-английски".

Утро многих британцев начинается с традиционного завтрака – яичница, бобы и бекон. Рецепт довольно прост. И цена невысокая. Но всего лишь один ингредиент под названием Brexit повышает стоимость продуктов: мяса и сыра – вдвое, овощей и фруктов – минимум на треть, – подсчитали британские торговые сети страны. Потому что большинство товаров – импорт.

Небольшая лавка в центре Лондона. Здесь можно купить любой товар – от круассанов до сыра с плесенью. Но почти все продукты импортные.

"80% всех товаров, которые вы видите здесь – это абсолютно все приходит из Франции и Испании", – рассказывает менеджер по развитию бизнеса Екатерина Леклерк, которая уже 6 лет работает в крупнейших британских супермаркетах.

И ценник на эти продукты, после голосования за Brexit, теперь переписывают еженедельно – как поставщики из ЕС, так и местные продавцы.

"Они не знают, как планировать отношения с нами, так же мы не знаем, что делать с ними. Мы не знаем, по какой цене мы сможем продать. Или если мы заключаем контракт с какой-то группой ресторанов, мы не знаем, по какой цене можем подписать контракт. Это все тянется, тянется - и поэтому нет никакой стабильности, что произойдет в будущем. Украинское впечатление – имеем то, что имеем", – говорит Екатерина Леклерк.

Татьяна с семьей переехала из Хмельницкого в британскую столицу год назад. Пока муж и дочь на работе – она ​​подрабатывает грумером – стрижет собак. А вечером берется за ужин.

"Сейчас я покажу, что у меня в холодильнике. Здесь немножко беспорядок, но у меня даже есть сало. Конечно, хочется борща, сала, лука, чеснока", – рассказывает жительница Лондона Татьяна Ющук.

Во сколько обойдется приготовить украинский борщ в столице Великобритании – Татьяна говорит, посчитать трудно, потому что каждый сезон цены ползут вверх.

"Летом, осенью, был чек один, даже зимой общий чек еще был один, а сейчас, мне кажется, он на фунтов 10-15 больше. Возможно, я стала больше тратить, но скажем так, корзина продуктовая у меня остается всегда одинаковой, а чек больше", – признается Татьяна.

Бенджамин Леклерк – владелец продуктовой лавки. Команде "Сегодня" жалуется на убытки и боится перемен, которые принесет Brexit.

"Как бизнесмену мне бы не хотелось, чтобы Британия вышла из Евросоюза – мы потеряем клиентов. Потому что все завязано на импорте, и это будет большая проблема, нужны дополнительные документы", – говорит Бенджамин Леклерк.

И пока страна в стадии "развода", граждане скупают буквально все – от замороженного картофеля в спичек. 

Дорожают не только продукты, но и лекарства. Некоторые жизненно необходимые препараты могут вообще исчезнуть с полок аптек. Но об этом уже расскажем завтра, в следующей серии нашего цикла "Уйти по-английски".

Напомним, день "развода" с ЕС планировали еще на 29 марта. Но теперь дату перенесли – вот только не ясно, на когда именно, и по какому сценарию должен произойти Brexit.

За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit

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Тег продукты, цены, Британия, Brexit, Уйти по-английски

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