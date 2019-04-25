"Уйти по-английски": каких профессий уже сейчас не хватает в Британии

Почти 200 000 человек в прошлом году покинули Великобританию

С вещами – на выход: почти 200 000 человек в прошлом году покинули Великобританию. Мигрантские настроения усилились после референдума, когда граждане сказали "да" выходу страны из ЕС. И сейчас многие из тех, кто мечтал о британском гражданстве – от него отказываются, а работники покидают страну. Каких профессий уже сейчас не хватает в Британии – знает собственный корреспондент Сегодня Юрий Гула. Мы продолжаем цикл сюжетов "Уйти по-английски".

Европейский союз удалили из Британского паспорта. Несмотря на то что страна еще не вышла из ЕС, с обложки убрали надпись – Евросоюз. А в конце этого года паспорт граждан объединенного королевства станет похожим на украинский.

Темно-синим документ был еще полвека назад – до объединения с ЕС. Но не о таком мечтала Александра, когда переехала жить в Лондон. Девушка хотела получить британское гражданство. Но Brexit изменил ее планы.

"Я изменила свое решение. Вернее – лучше остаться в Европейском союзе. Потому что это, во-первых, Cоюз, нежели жить в одной стране, только быть, как сказать, в клетке. Невозможно выехать, только дополнительно покупай визу", – говорит жительница Лондона Александра Ильюшина.

Пока Великобритания никак не определится, по какому плану будет выходить с ЕС, приезжие в панике, говорит Александра.

"Правительство в данный момент не особо знает, что оно будет делать дальше, и тем самым создает заблуждение людям, простым, которые живут здесь – таким как мне. И чуть ли не каждую неделю, почти каждый день меняется: что будет дальше?" - рассказывает девушка.

За ответом "Сегодня" идут к иммиграционным юристам.

"У европейцев один единственный вопрос – что будет дальше, как нам это влияет, мы здесь прожили определенное количество лет, или нас попросят уехать? На самом деле, с ними ничего не произойдет, будут происходить изменения с теми, кто будет пытаться приехать в Британию после выхода", – поясняет иммиграционный юрист Наталья Варагаш.

Официальный Лондон начал выдавать визы для креативной молодежи и бизнесменов. Но больше всего нуждается в рабочей силе.

"Это может быть электрик. Это могут быть люди, которые разбираются именно в ремонтных работах. Потому что сами коренные британцы, я бы не сказала, что они специалисты в этих работах", – говорит иммиграционный юрист Соломия Бояр.

Главная проблема, которая тормозит "развод" Великобритании и ЕС, – не мигранты, говорят юристы, а неопределенность с границами, так называемый "бекстоп".

Эту символическую бетонную стену на границе с Ирландией уже не первый раз разрушают противники Brexit. Сейчас пересечение свободное, но если выход из ЕС таки состоится, граница между

Северной Ирландией, которая входит в состав королевства, и республикой Ирландия, входящей в состав ЕС – станет единственной сухопутной границей между Великобританией и Евросоюзом. Здесь установят контроль, проверять документы, а жители приграничных сел могут остаться без работы.

Brexit в любом случае принесет убытки: сельскому хозяйству, экономике, и повлияет на благосостояние людей.

И такая неопределенность бьет по финансовому сектору – за 3 года компании вывели из страны более триллиона долларов активов. Из Британии переезжают крупные банки и целые предприятия вместе с сотрудниками. Чем закончится Brexit и можно ли его отменить – смотрите завтра в заключительной серии нашего цикла "Уйти по-английски".

Ранее мы рассказывали, как Brexit повлиял на стоимость продуктов. В Британии с полок сметают спички и даже мороженую картошку.

Также смотрите сюжет о том, что из-за Brexit некоторые медпрепараты исчезают с полок британских аптек. 80 лекарств уже в списке дефицитных, потому что их импортируют из-за рубежа.

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