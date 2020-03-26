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Ужесточение правил: в Эстонии запретят выходить из дома больным коронавирусом до выздоровления

26 марта, 23:27

Елена Кузьмич

За нарушение этих правил полиция сначала будет составлять предписание, а потом - штраф

Премьер-министр Эстонии подписал распоряжение о запрете с 28 марта покидать дом больным коронавирусом до полного выздоровления. Об этом сообщило Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

Правила ужесточатся с субботы, 28 марта.

Согласно распоряжению, заразившийся коронавирусом человек должен оставаться дома до полного выздоровления, ему запрещено покидать дом или место постоянного пребывания с момента постановки диагноза.

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"Больной может покидать дом или место постоянного пребывания только по распоряжению медицинского работника или полиции, а также при возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни и здоровья", — указано в тексте.

Член семьи больного коронавирусом при отсутствии симптомов болезни может покидать место жительства для выполнения рабочих обязанностей, которые обеспечивают предоставление жизненно важных услуг, для приобретения необходимых для повседневной жизни товаров, а также для пребывания во дворе.

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За нарушение этих правил полиция сначала будет составлять предписание, а потом – штраф в размере до 2 тыс. евро.

По данным на 26 марта, коронавирус в Эстонии диагностирован у 538 человек, за сутки выявлено 134 новых случая заражения. Это самый существенный рост числа инфицированных в стране за все время пандемии. Первый случай заражения был зафиксирован в Эстонии 27 февраля. 25 марта в стране от коронавируса умер первый пациент. 13 марта правительство ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, предварительно оно будет действовать до 1 мая. С 27 марта в стране будут закрыты торговые центры, за исключением работающих в них продуктовых магазинов, аптек, магазинов операторов мобильной связи. Также закроются боулинги, бильярдные, кальянные, ночные клубы.

Ранее мы сообщали о том, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

Также в Эстонии объявили о начале кризиса из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Эстония больные коронавирус

Источник: ТАСС

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