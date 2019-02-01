В 2024 году Украина подаст заявку в ЕС: появилась реакция Могерини

Глава европейской дипломатии напомнила, что Украина смогла добиться многих результатов, которые пять лет назад казались нереальными

Федерика Могерини. Фото: AFP

В 2024 году Украина подаст заявку в ЕС: появилась реакция Могерини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/485/817/5c5485817e406.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/485/817/5c5485817e406.jpg 2019-02-01T19:48:00+02:00 Евросоюз Глава европейской дипломатии напомнила, что Украина смогла добиться многих результатов, которые пять лет назад казались нереальными

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини не смогла как-либо прокомментировать слова президента Украины Петра Порошенко о намерении Киева подать в 2024 году заявку на членство в ЕС, сообщает "Радіо Свобода".

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений "Восточного партнерства" до 2020 года", вполне реальны и выполнимы", – сказала она по окончании неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте.

По словам Могерини данная программа окажет положительное влияние на жизнь как граждан в государствах-партнерах, так и в самом ЕС.

Она не стала исключать возможность подачи заявки Украиной, так как за прошедшие пять лет страна достигла множество результатов, которые изначально могли казаться неосуществимыми: заключила торговое соглашение, подписала договор об ассоциации и визовой либерализации.

Напомним, что, по мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина в настоящее время не готова вступить в Европейский союз.

Также мы писали о желании Порошенко, чтобы Верховная Рада в начале следующей сессии окончательно закрепила в Конституции Украины европейский и евроатлантический путь страны.

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