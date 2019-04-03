Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В аэропорту Дании объяснили, почему название украинской столицы писали с ошибкой

Сегодня, 10:25

Глава аэропорта Дании написал письмо послу Украины

Фото: Pixabay
В аэропорту Дании объяснили, почему название украинской столицы писали с ошибкой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d50/51b/5c9d5051bafb0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d50/51b/5c9d5051bafb0.png Евросоюз Глава аэропорта Дании написал письмо послу Украины

Второй крупнейший аэропорт Дании – Биллунн, начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev.

Об этом говорится в письме директора аэропорта послу Украины в Дании Михаилу Выдойнику, сообщается на странице посольства Украины в Дании в Facebook.

"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табло рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали рейс в вашу столицу. Сейчас это исправлено", – отмечается в ответе аэропорта украинскому послу. 

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" заработал новый терминал

Как мы писали ранее, самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, Дания, аэропорт, рейсы

Вы сейчас просматриваете новость " В аэропорту Дании объяснили, почему название украинской столицы писали с ошибкой". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итальянский лоукостер получил разрешение на рейс Одесса – Рим

28 марта, 12:41

Ирландский Ryanair не смог выиграть конкурс

Лоукостер открывает новый рейс из Украины в Испанию

27 марта, 18:40

Самолеты начнут летать с осени по два раза в неделю

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Раскрыта тайна непобедимых норвежских лыжников

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Дочь Ван Дамма переплюнула отца