В аэропорту Дании объяснили, почему название украинской столицы писали с ошибкой
Глава аэропорта Дании написал письмо послу Украины
Второй крупнейший аэропорт Дании – Биллунн, начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev.
Об этом говорится в письме директора аэропорта послу Украины в Дании Михаилу Выдойнику, сообщается на странице посольства Украины в Дании в Facebook.
"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табло рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали рейс в вашу столицу. Сейчас это исправлено", – отмечается в ответе аэропорта украинскому послу.
Напомним, что в аэропорту "Борисполь" заработал новый терминал.
Как мы писали ранее, самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.
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