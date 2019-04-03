В аэропорту Дании объяснили, почему название украинской столицы писали с ошибкой

Глава аэропорта Дании написал письмо послу Украины

Фото: Pixabay

В аэропорту Дании объяснили, почему название украинской столицы писали с ошибкой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d50/51b/5c9d5051bafb0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d50/51b/5c9d5051bafb0.png 2019-04-03T10:25:38+03:00 Евросоюз Глава аэропорта Дании написал письмо послу Украины

Второй крупнейший аэропорт Дании – Биллунн, начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev.

Об этом говорится в письме директора аэропорта послу Украины в Дании Михаилу Выдойнику, сообщается на странице посольства Украины в Дании в Facebook.

"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табло рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали рейс в вашу столицу. Сейчас это исправлено", – отмечается в ответе аэропорта украинскому послу.

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" заработал новый терминал.

Как мы писали ранее, самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.

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